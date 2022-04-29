中國重申堅持「動態清零」不允許個別地方搞變通

圖為處於「封控」中的上海，只有為民眾配送物資的外送員等少數人員獲准外出。(新華社)

中國嚴格的防疫 政策已引發越來越多的不滿與質疑，為此，中國國務院 新聞辦29日上午特別召開一場記者會為「動態清零」辯護。中國國家衛健委副主任李斌強調，兩年多的疫情 防控實踐證明，發現一起、撲滅一起的「動態清零」做法，是中國防控疫情的制勝「法寶」，是當前統籌疫情防控和經濟社會發展的最優選擇，是當前中國疫情防控務必守住的底線。

李斌在記者會上說，我們面對的是一場百年不遇的傳染病疫情，當前全球疫情仍處於高位，病毒還在不斷變異，我們對於新冠病毒和疾病的認識仍處在不斷深化的過程中，疫情帶來的風險和威脅仍然存在。

他指出，中國是人口大國，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，如果放鬆疫情防控，放任病毒傳播，勢必會在短期內造成大量人群被感染，進而出現大量重症和死亡病例，醫療衛生資源將面臨嚴重擠兌風險，大量有基礎性疾病患者、老年人、兒童和孕婦等脆弱人群的身體健康將首當其衝受到嚴重威脅，經濟社會平穩發展將受到嚴重影響。

對於「動態清零」政策是否應因地制宜、適當變通？李斌強調，疫情防控是一場總體戰，必須增強「大局意識」、堅持「全國一盤棋」。只有各地堅持「動態清零」不動搖，努力控制住本地的疫情，才能贏得全國疫情防控的全面勝利。

他表示，如果個別地方「動態清零」不堅決果斷，搞變通，病毒就可能在當地生根，導致當地疫情迅速擴散，導致疫情外溢，甚至出現跨區域的傳播，成為疫情的「傳播器」和「放大器」，造成人民生命財產的重大損失，嚴重影響經濟社會的發展。

中國國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年指出，各國採取的疫情防控策略和措施是基於其防控理念。中國的防控理念一直是堅持「人民至上、生命至上」，在這個大的理念下，堅持「動態清零」總方針。

梁萬年說，中國的做法有效保護人民群眾免受所謂「群體免疫」、「自然免疫」這種自然感染方式帶來的遭受疾病的危害，保護了最廣大人民群眾的身體健康和生命安全，也維護了最廣大地區的正常生產生活和經濟發展。

不過，李斌在記者會上似乎也透露中國當前防疫作為未來可能調整的訊息。他表示，在堅持「動態清零」總方針不動搖的前提下，鼓勵地方根據當地疫情形勢和特點，探索總結一些好的經驗和做法，進一步提高疫情防控的科學精準的水平，努力用最小的成本取得最大的防控效果。

梁萬年也稱，若能應利用「動態清零」留出的時間窗口做好相關準備，如提高疫苗接種率，各地也做好醫療資源、隔離床位、有效藥物、物資供應、應急機制等方面的準備，最終一定能戰勝新冠肺炎疫情。