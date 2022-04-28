中國官方出手護盤 A股交易過戶費下調50%

中國29日起，將股票交易過戶費下調50%。(路透)

受3月以來多地接連爆發本土疫情，以及美國聯準會升息等諸多因素影響，中國股市近來持續走弱。為提振市場，中國證券 登記結算公司宣布，4月29日起，將股票 交易過戶費總體下調50%。滬深A股與北京證券交易所掛牌公司股票交易過戶費，統一下調為按成交金額0.01‰雙向收取。

《財新網》引述一名資深投資人表示，這相當於每成交10萬元可節省1元。「蒼蠅再小也是肉」，對於市場來說還是積極的消息。

中國股市3月以來持續走低，上證指數已從3月1日的3,488.84點，一路跌落至4月28日的2,975.49點，跌幅達14.7%。深證成指跌幅更達21.2%， 基本已進入熊市。

中國國務院 金融穩定發展委員會今年3月16日召開專題會議，中國國務院副總理、金融委主任劉鶴曾要求，有關部門要切實承擔起自身職責，積極推出對市場有利的政策，慎重推出收縮性政策。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新對上海《第一財經》表示，股票交易過戶費調降50%，從比例上看，力度還是相當大的，體現了當前為資本市場減負、提升市場活躍度的積極態度。但他也認為，這一政策有較大的象徵意義，實際影響可能有限。

董登新稱，目前A股日成交基本在人民幣1兆元左右，按買入、賣出雙邊徵收交易過戶費，單日收費規模預計將從4,000萬元降至2,000萬元左右。

「對短期快進快出會有刺激作用」，董登新表示，A股交易成本中，交易過戶費影響較小，但對大戶來講是交易費用有所降低，對於短期交易而言，會刺激提高換手率，有利於活躍市場成交。

《第一財經》指出，這已是金融委3月16日專題會議後，中國資本市場第二次「減負」。中國結算3月17日也曾宣布，4月起，將股票類業務最低結算備付金繳納比例從18%調降至16%。粗估，該項措施可降低結算備付金約人民幣200億元。

29日早盤，上證指數一直在平盤上下震盪，深證成指10時45分約上漲0.45%。