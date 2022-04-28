上海民眾敲鍋要物資 駐中使領館教僑民如何離開中國

4月28日晚，上海網民組織一場集體敲鍋要物資行動，還有人將「我們要物資」投影到大樓外牆。(取材自推特)

28日是上海官方宣布實施封控滿一個月，有上海民眾組織「砸鍋要物資」行動，有人在大樓外牆投影「我們要物資」等大字，網路上還流傳多張呼籲當地居民參與行動的海報；不過這項行動，被公安 和當局社區工作人員稱，這是「境外勢力攛掇指使的陰謀」。

綜合媒體報導，上海從3月28日起原定分為浦東、浦西先後封控4日全民檢測 ，但3月30日突然宣布採取「全域靜態管理」，實際上即是封城。上海市衛健委昨通報，新增本土確診病例5487例、無症狀感染者9545例。國家衛健委疾控局副局長吳良有昨在記者會表示，上海疫情 「社會面」風險正逐步降低，但防控形勢依然嚴峻。

上海在封控的一個月中，嚴厲的措施及物資短缺問題，惹起民怨沸騰。網上流傳的短片及照片顯示，昨晚上海部分住宅區居民響應網上號召，在家中敲鍋要求物資。網上有疑似行動海報形容不合作運動為「音樂會」。

據網上影片顯示，多個小區響應敲鍋活動，有居民叫喊口號，有的投射燈光要求給物資，除了大部分海報號召28日敲鍋之外，有海報更指活動要一直做到解封為止。不過有居民表示，各大社交平台開始禁止上載相關海報和片段。

自由亞洲電台報導，有駐在上海的外籍人士表示許多外國人也想離開，甚至有外國駐華使領館都在教僑民如何離開中國。

報導稱，一位住在酒店公寓的「陳博士」表示，很多外企的外派人員都要回國，尤其是有孩子的。他說，很多外國人就往回跑，現在領事館跟大家發消息，教人怎麼離開社區，怎麼樣拿到文件，怎麼樣去到機場，機上要注意什麼。

雖然封控引發民怨，但「陳博士」認為，上海人雖然很憤怒，但還沒有到動搖政權的地步。

另據外媒報導，代表全球大型金融公司的遊說團體亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA），已去信上海當局，促請修改防疫政策，讓在辦公大樓住足一個月、已筋疲力盡的金融業員工可回家，及金融公司有機會輪換值班人員。