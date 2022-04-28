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上海清零不遠了 新增感染少於萬例、Rt值降至0.76

記者林則宏／即時報導
核酸檢測將成為未來一段時間，上海民眾日常生活的一部份。圖為設在閔行區中心醫院的核酸檢測採樣點，上海市衛健委日前公布首批共534處採樣點。(新華社)
核酸檢測將成為未來一段時間，上海民眾日常生活的一部份。圖為設在閔行區中心醫院的核酸檢測採樣點，上海市衛健委日前公布首批共534處採樣點。(新華社)

上海這波疫情持續好轉。據上海市衛健委今早通報，4月28日，新增本土新冠肺炎確診病例5,487例、無症狀感染者9,545例，其中5,062例確診病例為先前無症狀感染者轉確診，因此當日新增感染為9,970例。

當天，上海再新增本土死亡52例，最小58歲，最大99歲，均患有晚期惡性腫瘤、心臟病、糖尿病、尿毒症等基礎疾病，死亡直接原因均為基礎疾病。上海已連續12天出現死亡病例，累計死亡337例。

上海市衛健委表示，28日，有7例確診病例、101例無症狀感染者在相關風險人群核酸篩查中發現，「社會面」感染持續降低。

上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》28日晚間報導，上海本輪疫情傳播指數（Rt值）近4日平均值已降至0.76。

Rt值代表一個病例在傳染期內實際會傳染的人數。當Rt值大於1時，新增病例數將逐漸增多；而當Rt值小於1時，代表每個感染者平均傳染到的病例數不到1人。因此，新增病例數會逐漸減少，直至被阻斷。

《上觀新聞》指出，如果上海能保持目前的防控力度，清零指日可待。 

上海市委書記李強28日晚間主持的市委常委會提出，要「緊緊咬住盡快實現社會面清零的目標，一鼓作氣打贏這場疫情防控大仗硬仗」，加速推進常態化核酸採樣點布局建設，加快提升核酸採樣和檢測能力。

上海市人民政府辦公廳微信公眾號《上海發布》指出，核酸檢測點常態化是當前疫情防控的重要環節，也是今後公共服務的一項基礎設施。為減輕市民和企業負擔，上海從5月1日到6月30日，將實行免費核酸檢測。

從今年2月26日至4月28日，上海累計本土新冠確診5萬1,327例，目前在院治療2萬4,579例，其中重型318例，危重型52例。

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