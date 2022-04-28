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北京疫傳12區 上海新增跌破萬

記者林則宏、廖士鋒／綜合報導
上海封控區常見的「隔籬遞物」畫面，近日在北京重現。北京疫情最近升溫，出現染疫者的區域遭到嚴格封控。（路透）
上海封控區常見的「隔籬遞物」畫面，近日在北京重現。北京疫情最近升溫，出現染疫者的區域遭到嚴格封控。（路透）

上海疫情持續向好，28日報告新增染疫人數不僅較前一日又大減逾兩成，且是近24天來首度低於1萬例。中國國家衛健委疾控局副局長吳良有指出，4月以來，中國累計報告本土感染者逾55萬例，上海疫情呈現明顯下降趨勢，社會面疫情風險正逐步降低，但防控形勢依然嚴峻，防反彈、防外溢任務依然艱巨。

上海官方28日通報，新增1292例本土確診、9330例本土無症狀感染者。確診者中有858例為先前無症狀感染者轉確診，因此實際新增染疫人數約9,700多例。當日社會面感染為192例，新增本土死亡病例47例，這波疫情累計死亡達285例。

上海28日首次公布在這波疫情中兒童染疫情況。上海市衛健委副主任趙丹丹表示，本輪疫情以來，上海累計報告6歲以下兒童陽性感染者12,707例，約占感染者總數的2.4%。

上海去年10月底啟動6至11歲孩童新冠疫苗接種，隨後再開放3至5歲幼童接種疫苗。在這波疫情中，尚未傳出兒童染疫死亡案例。

上海疫情趨緩，北京疫情升溫。北京市28日通報，27日下午3時至28日下午3時，北京新增本土感染者56例，其中確診病例53例，無症狀感染者3例。

自4月22日以來，北京累計報告194例感染者，全市16個行政區有12個區出現病例，其中以朝陽區94例最多。

北京市疾控中心副主任龐星火說，對已明確感染途徑和傳播關係的171例感染者初步分析，約近半感染者與聚餐相關。北京已下令，所有管控區、防範區正在營業的餐飲業暫停內用。

龐星火並表示，北京疫情防控處於緊要關頭，雖然大部分感染者與朝陽區相關疫情存在流行病學關聯，但社會面還存在零星隱匿傳染源。

北京延慶區和平谷區28日也加入全員核酸檢測，目前只剩下門頭溝、懷柔、密雲等3個行政區尚未全員檢測。

疫情 北京 檢測

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