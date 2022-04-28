廣州白雲機場取消逾1100架航班 只因有員工核酸異常

廣州白雲機場發現有員工核酸檢測異常，目前預計取消航班超過1100架次。（取自中新網）

中國廣州白雲機場 27日晚間在員工例行核酸檢測 中，發現有核酸檢測異常，因疫情防控需要，從即日起調整部分中國國內客運航班計畫，目前，廣州白雲機場航班取消占比約9成，預計取消航班超過1100架次。

據廣州白雲國際機場微信 公號「白雲機場發佈」消息指出，27日晚間，白雲機場採取措施進行有效管控，因疫情防控需要，白雲機場從即日起調整部分國內客運航班計畫，28日初步安排12點後運行部分國內航班。

廣東台觸電新聞消息指出，廣州白雲機場航班取消占比約9成，預計取消航班超1100架次，執行100班左右。機場28日初步安排12點後運行部分國內航班。

而據廣州市交通運輸局微信公號「廣州交通」消息指出，為配合白雲機場做好相關防控工作，28日起，廣州地鐵三號線機場南停止對外服務，機場北站B口封閉，車站其他出入口正常服務。

公共汽車708、夜106線臨時調整不進入白雲機場，線路臨時繞行花都大道，106國道，雙向取消停靠公共汽車飛粵大道北、飛粵大道中、飛粵大道南、廣州國際物流中心、白雲機場一號航站樓、高增一村（方華路）、人和華城路口、東華村、方華路口等站點。

廣州花都、越秀、白雲三區自即日起在全區範圍內開展全員核酸檢測。