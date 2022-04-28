我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台單日確診破1.1萬例 中重症增27例、死亡增2例

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

廣州白雲機場取消逾1100架航班 只因有員工核酸異常

記者林汪靜／即時報導
廣州白雲機場發現有員工核酸檢測異常，目前預計取消航班超過1100架次。（取自中新網）
廣州白雲機場發現有員工核酸檢測異常，目前預計取消航班超過1100架次。（取自中新網）

中國廣州白雲機場27日晚間在員工例行核酸檢測中，發現有核酸檢測異常，因疫情防控需要，從即日起調整部分中國國內客運航班計畫，目前，廣州白雲機場航班取消占比約9成，預計取消航班超過1100架次。

據廣州白雲國際機場微信公號「白雲機場發佈」消息指出，27日晚間，白雲機場採取措施進行有效管控，因疫情防控需要，白雲機場從即日起調整部分國內客運航班計畫，28日初步安排12點後運行部分國內航班。

廣東台觸電新聞消息指出，廣州白雲機場航班取消占比約9成，預計取消航班超1100架次，執行100班左右。機場28日初步安排12點後運行部分國內航班。

而據廣州市交通運輸局微信公號「廣州交通」消息指出，為配合白雲機場做好相關防控工作，28日起，廣州地鐵三號線機場南停止對外服務，機場北站B口封閉，車站其他出入口正常服務。

公共汽車708、夜106線臨時調整不進入白雲機場，線路臨時繞行花都大道，106國道，雙向取消停靠公共汽車飛粵大道北、飛粵大道中、飛粵大道南、廣州國際物流中心、白雲機場一號航站樓、高增一村（方華路）、人和華城路口、東華村、方華路口等站點。

廣州花都、越秀、白雲三區自即日起在全區範圍內開展全員核酸檢測。

機場 檢測 微信

上一則

保全最大？上海1小區稱「京東沒資格送貨」擋人惹議

下一則

領導發5.20元紅包示愛 反鎖下屬「猥褻70秒」竟免刑罰

延伸閱讀

金門公園內甘迺迪大道 永久無車化

金門公園內甘迺迪大道 永久無車化
返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳
五一小長假不用想了？ 網友自嘲：為國家睡大覺

五一小長假不用想了？ 網友自嘲：為國家睡大覺

熱門新聞

上海95歲老太驗出陽性被送進隔離點後，趁黑夜翻牆逃出，被路邊監視器拍下她翻牆的畫面。（影片截圖）

上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑

2022-04-20 21:22
浙江省寧波市中級人民法院一審公開宣判美國籍被告人Abdulmateen故意殺人一案。取自央視

美籍外教「刺面部數刀」殺害女學生 中國法院判死

2022-04-21 11:56
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

2022-04-24 11:56
上海強推「硬隔離」，居民樓以彩鋼板隔斷。(視頻截圖)

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

2022-04-25 10:37
北京市朝陽區的街道車水馬龍，居民準備離京躲避。（視頻截圖）

北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

2022-04-27 21:29
北京居民25日在北京朝陽區某家超市搶購物資。黃雅慧/攝

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

2022-04-25 13:26

超人氣

更多 >
佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段
疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷
揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園
疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」
抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳