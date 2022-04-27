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人口危機浮現 中國10省分人口出現負增長

記者林汪靜／即時報導
中國30省發布2021年常住人口數據，10省人口出現自然負增長，15省常住人口則出現下降。（新華網）
中國30省發布2021年常住人口數據，10省人口出現自然負增長，15省常住人口則出現下降。（新華網）

中國各地近期陸續發布2021年人口數據，據統計，截至目前，已有30省發布了2021年常住人口數據，有10個省分人口出現自然負增長；15個省分常住人口則出現下降。

第一財經報導，從人口自然增長率來看，26個省分中，共有10省人口為自然負增長，分別是黑龍江、遼寧、重慶、內蒙古、湖南、江蘇、上海、湖北、河北和山西。

從區域分布來看，主要位於東北、華北、長江中下游等地，其中，包括江蘇、湖北、湖南、內蒙古和山西均是近幾十年來人口自然增長率首次轉負。

不同區域出現人口自然負增長，原因各異。比如東北地區，既有城鎮化較早、出生率較低的因素，也有青年人口外流進而進一步降低出生率的因素。黑龍江人口自然增長率位居倒數第一，為-5.11‰；遼寧為-4.18‰。

吉林大學東北亞研究院教授衣保中分析，東北出生率低，一方面有人口結構和歷史慣性的因素。東北的工業化和城鎮化較早，企業以中國國企為主，很多就業人員是在國企、行政事業單位，計畫生育執行得比較嚴格，因此，獨生子女所占的比重特別大。當這批獨生子女進入到生育年齡後，這批人也成為目前東北生育的主體，這種情況下，相應的生育率也會降低。

另一方面，由於經濟下行，就業機會減少，導致東北青壯年人口外流。青壯年是生育的主力軍，他們外流後，生育率也會明顯下降。

另外，30個省分中，26個省份發布了2021年的出生人口相關數據，其中廣東已連續多年坐穩第一生育大省位置。數據顯示，廣東去年出生人口為118.31萬人，在中國全國各省中遙遙領先，比第二名的河南多了39.01萬人。

從2015年以來廣東、河南和山東三個人口大省的出生數據可以發現，廣東自2018年超越山東成為第一生育大省後，領先第二名的優勢逐漸擴大。儘管近年來受二孩政策效應減弱等因素影響，廣東出生人口數量也有所下降，但其下降的幅度要比山東、河南小很多。

中國社科院城市發展與環境研究中心研究員牛鳳瑞指出，廣東的人口出生率較高，出生人口多，一個原因是廣東流入人口是中國全國最多，由於流入人口以青壯年為主，處於生育年齡段的比重很大，所以出生人口多。同時也跟當地受傳統宗族文化影響，生育文化較濃、生育意願較高有關。

河南 就業 計畫生育

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