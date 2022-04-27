我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱中資搶灘美教育培訓 疫後華人家長選擇有道

疫情改變你和我╱母與幼子分隔中美 1年半才相見

大義滅親 中國「藍翔」校長女兒舉報母親非法轉移財產

記者賴錦宏／即時報導
山東藍翔技校校長女兒榮婷（左）發影音，實名舉報自己母親孔素英（右），指控她非法擁有美國綠卡，非法轉移數億元人民幣房產。（騰訊網）
山東藍翔技校校長女兒榮婷（左）發影音，實名舉報自己母親孔素英（右），指控她非法擁有美國綠卡，非法轉移數億元人民幣房產。（騰訊網）

27日，中國山東藍翔技校校長女兒榮婷發視訊，實名舉報自己母親孔素英，指孔素英違法持有美國綠卡，並在美國擁有別墅，非法賣房轉移數億元人民幣資產。孔在中國官方媒體上打造虛假人設，所說內容均不屬實。

據騰訊網及三言財經，指控提到，孔素英非法處置河南商丘天倫花園小區的目的是想轉移賣房款。而且孔素英早已持有美國綠卡，還在美國西雅圖有別墅，並非其所謂「生活困難需要接濟」。

目前，榮婷舉報內容是否屬實有待調查，孔素英本人則並未回應。去年，孔素英曾舉報其丈夫榮蘭祥公司逃漏稅。

另據百度百科，孔素英是山東藍翔技工學校校長榮蘭祥前妻。 1986年，認識一年的孔素英和榮蘭祥結婚；2014年因與丈夫的離婚糾紛引起關注。

2014年11月21日，孔素英從河南商丘趕到北京，分別向中國全國人大、全國政協、民建中央遞交了舉報信。她希望對榮蘭祥的違法行為進行追究，並撤銷榮蘭祥的人大代表、濟南天橋區政協委員、民建中央委員等職務。 11月26日，全國政協回應稱確有此事，已將舉報信轉交給相關部門處理 。

2018年1月，孔素英及其女兒被中國公安機關逮捕並羈押，原因是其非法處置被法院查封的財產。2020年4月20日，孔素英刑滿釋放，但剛走出監獄門口就被濟南警方帶走，又因同一罪名再成犯罪嫌疑人 。

山東藍翔技校校長女兒榮婷（左）發影音實名舉報自己母親孔素英。（騰訊網）
山東藍翔技校校長女兒榮婷（左）發影音實名舉報自己母親孔素英。（騰訊網）

河南 綠卡 公安

上一則

教員巴基斯坦恐攻遇難 四川師大：深感震驚和悲痛

延伸閱讀

移民／想出國玩 遞交移民申請後 旅遊簽證免延期 但是…

移民／想出國玩 遞交移民申請後 旅遊簽證免延期 但是…
移民／申請綠卡填表是黨員 入籍如實說應無事

移民／申請綠卡填表是黨員 入籍如實說應無事
移民／移民法規定 綠卡需要隨身攜帶

移民／移民法規定 綠卡需要隨身攜帶
中領館副總領事吳曉明 走訪多個華埠社團

中領館副總領事吳曉明 走訪多個華埠社團

熱門新聞

上海95歲老太驗出陽性被送進隔離點後，趁黑夜翻牆逃出，被路邊監視器拍下她翻牆的畫面。（影片截圖）

上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑

2022-04-20 21:22
浙江省寧波市中級人民法院一審公開宣判美國籍被告人Abdulmateen故意殺人一案。取自央視

美籍外教「刺面部數刀」殺害女學生 中國法院判死

2022-04-21 11:56
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

2022-04-24 11:56
上海強推「硬隔離」，居民樓以彩鋼板隔斷。(視頻截圖)

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

2022-04-25 10:37
北京居民25日在北京朝陽區某家超市搶購物資。黃雅慧/攝

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

2022-04-25 13:26
圖為東方航空空難同型的波音737-800型客機。（BBC資料照）

東航空難初步報告：飛機脫離巡航高度遭呼叫無回覆

2022-04-20 10:51

超人氣

更多 >
抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳
劫車痛毆72歲老婦 德州搶匪下一秒即遭老天收拾

劫車痛毆72歲老婦 德州搶匪下一秒即遭老天收拾
疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷
疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」
逾60歲健康者防血栓 日服阿斯匹靈 恐增胃、腦出血風險

逾60歲健康者防血栓 日服阿斯匹靈 恐增胃、腦出血風險