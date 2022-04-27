大義滅親 中國「藍翔」校長女兒舉報母親非法轉移財產

山東藍翔技校校長女兒榮婷（左）發影音，實名舉報自己母親孔素英（右），指控她非法擁有美國綠卡，非法轉移數億元人民幣房產。（騰訊網）

27日，中國山東藍翔技校校長女兒榮婷發視訊，實名舉報自己母親孔素英，指孔素英違法持有美國綠卡 ，並在美國擁有別墅，非法賣房轉移數億元人民幣資產。孔在中國官方媒體上打造虛假人設，所說內容均不屬實。

據騰訊網及三言財經，指控提到，孔素英非法處置河南 商丘天倫花園小區的目的是想轉移賣房款。而且孔素英早已持有美國綠卡，還在美國西雅圖有別墅，並非其所謂「生活困難需要接濟」。

目前，榮婷舉報內容是否屬實有待調查，孔素英本人則並未回應。去年，孔素英曾舉報其丈夫榮蘭祥公司逃漏稅。

另據百度百科，孔素英是山東藍翔技工學校校長榮蘭祥前妻。 1986年，認識一年的孔素英和榮蘭祥結婚；2014年因與丈夫的離婚糾紛引起關注。

2014年11月21日，孔素英從河南商丘趕到北京，分別向中國全國人大、全國政協、民建中央遞交了舉報信。她希望對榮蘭祥的違法行為進行追究，並撤銷榮蘭祥的人大代表、濟南天橋區政協委員、民建中央委員等職務。 11月26日，全國政協回應稱確有此事，已將舉報信轉交給相關部門處理 。

2018年1月，孔素英及其女兒被中國公安 機關逮捕並羈押，原因是其非法處置被法院查封的財產。2020年4月20日，孔素英刑滿釋放，但剛走出監獄門口就被濟南警方帶走，又因同一罪名再成犯罪嫌疑人 。