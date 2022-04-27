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佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

聯電蘇州和艦廠 復工人數已達98%

記者林宸誼／即時報導
聯電蘇州和艦廠目前員工到職率已達98%，約2,200人。聯合報資料照
聯電蘇州和艦廠目前員工到職率已達98%，約2,200人。聯合報資料照

先前因有員工染疫，被迫暫停生產的聯電蘇州和艦廠，已於2月24日恢復生產，該公司總經理高明正表示，3月初產能已滿負荷運轉，目前員工到職率已達98%，約2,200人。

蘇州發布報導，高明正表示，公司年產量達100萬片，先前停工十天，代表近3萬片的缺口，透過人員輪班、提升設備產出等方式，想辦法追回失去的產能。

當前全球晶片供應出現短缺。如何在做好疫情防控的同時，讓產線「火力全開」，成為和艦蘇州的一道考題。3月15日起，和艦蘇州就啟動一系列防疫舉措，包括員工分流、物流防疫管理等。

高明正介紹，按照「兩點一線」要求管理員工，除了每天進行核酸檢測、上傳兩碼、測體溫等「固定動作」外，還把員工分成AB班，分南北區上班。

針對物流貨運，公司對自有貨代人員車輛進行閉環管理；從外省市進入企業的物流車輛，則根據動線特別管理。所有進廠貨物要經過消毒、環境樣本檢測後，確保沒問題後，企業才會以無接觸方式進行收貨管理。

對於疫情帶來的物流不暢，高明正指出，公司一方面提升重點原材料庫存，另一方面積極向園區和蘇州市反映相關問題，力爭早日打通堵點。「特別重要的原材料，園區管委會會盡可能幫我們協調，以全程閉環、個案申請的方式説明解決。」

檢測 疫情 防疫

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