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杭州市民須每48小時檢測一次 否則無法入公共場所

記者賴錦宏／即時報導
杭州宣布，市民必須每48小時檢測一次　否則無法入公共場所。圖為高鐵杭州東站安檢入口。（人民網）
杭州宣布，市民必須每48小時檢測一次　否則無法入公共場所。圖為高鐵杭州東站安檢入口。（人民網）

杭州周三（27日）宣布，當地多個區從周四（28日）起開展常態化核酸檢測工作，市民每48小時需完成一次核酸檢測，否則將無法進入公共場所和乘坐公共交通工具。為方便群眾就近進行檢測，杭州全市將布設1萬個免費核酸採樣點。

據杭州日報，杭州市委、市政府發布《致全市人民的一封信》稱，從4月28日起，杭州將在上城區、拱墅區、西湖區、濱江區、蕭山區、餘杭區、臨平區、錢塘區及西湖風景名勝區開展常態化核酸檢測工作，其他區縣（市）同步參照實施。

信中表示，「自覺參加常態化核酸檢測，讓病毒無可遁形、無處落腳，讓城市遠離疫情的風險、病毒的侵擾」，又提醒市民「每48小時務必完成一次核酸檢測，否則，在掃場所碼時會有彈窗提醒，您將無法進入公共場所和乘坐公共交通工具，這些措施或許會給您的工作和生活帶來不便，敬請您理解並配合」。

信中又稱，為方便民眾就近進行檢測，全市將布設1萬個免費核酸採樣點，同時也鼓勵企業、事業單位、社會團體積極參與「無疫單元」創建。據浙江衛健委，杭州周二（26日）報告新增本土確診病例14宗，本土無症狀感染者21宗。

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