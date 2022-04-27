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避免核酸檢測時傳播病毒 張口後不要「啊～」

記者林則宏／即時報導
圖為北京經濟開發區一處核酸檢測點，26日為當地民眾進行核酸檢測。新華社
圖為北京經濟開發區一處核酸檢測點，26日為當地民眾進行核酸檢測。新華社

上海在3月爆發本土疫情後，就不斷展開大規模核酸檢測，但迄今每天新增染疫仍逾萬人，有分析就認為，不少人恐是在檢測時遭到病毒感染。對此，北京佑安醫院呼吸與感染科主任醫師李侗曾提醒，做核酸檢測摘下口罩後，盡量不要大口吸氣，也不要發出「啊」聲。

自4月22日以來，北京累計已報告138例本土新冠肺炎感染者。為此，北京25日至30日在主城區及平原地區開展三輪區域核酸篩查。北京市衛健委副主任李昂在27日記者會上表示，第一輪區域核酸篩查已經完成，累計採樣1,981萬人次。

鑑於北京也開始緊行大規模核酸檢測，李侗曾在接受北京日報專訪時表示，做核酸檢測前2小時內不要吃東西，提前半小時不喝水，尤其是碳酸飲料、酒精，不抽煙、不嚼口香糖。

李侗曾說，這主要是為了避免檢測過程出現「假陰性」的情況。他解釋，喝水、喝飲料等，會稀釋口腔分泌物，有可能導致檢測結果不準確。「當然，這也是為了防止核酸採樣過程中，市民出現噁心、嘔吐的情況。」

針對有專家建議，核酸檢測過程中，最好不要「啊」出來。李侗曾表示，發出「啊」聲是一個呼氣動作，如有陽性患者在檢測過程中呼氣，會排出比較多的病毒在空氣中。因此，不「啊」出來，是為了保護他人。

李侗曾並建議，核酸檢測摘下口罩後，盡量不要大口吸氣。「摘口罩前，可以先吸一口氣。摘下口罩後，配合工作人員指令，盡量打開口腔，把動作做到位，讓工作人員採樣一步到位，採完後迅速戴好口罩。」

他並指出，集體做核酸，最怕的就是聚集、說話。在排隊等候檢測時，彼此應保持一公尺以上的距離，不喝水、不吃東西，尤其不要面對面聊天。前面的人採樣結束後，先等候工作人員指示，不要自行提前坐下或摘下口罩等待，盡量減少摘下口罩的時間。

此外，核酸採樣過程中，不要把物品放在檢測檯上，手也不要觸碰檯面，做完檢測回家後立即洗手。

李侗曾還建議，口罩在連續使用4到6個小時就該更換，如果口罩濕了、髒了也應立即更換。而且不要把使用過的口罩放在口袋、背包，以免汙染口罩或汙染物品。

檢測 口罩 北京

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