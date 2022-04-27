「世界超市」義烏全區封閉管理 供應鏈隱憂再現

義烏市27日發布全區封閉式管理通告。圖取自中國新聞網

浙江省義烏市27日發布全市封閉式管理，供應鏈 再添隱憂。據「義烏發布」微信公眾號消息，26日19時至24時，浙江省義烏市發現3例新冠病毒初篩陽性感染者，經復核結果為陽性。27日義烏新冠肺炎疫情 防控指揮部便啟動二級應急響應發佈補充通告指出，全市所有村(社區)實行封閉式管理。輿論認為將給供應鏈帶來衝擊。

通告顯示，27日起，所有村（社區）進行封閉式管理，出入需當日核酸採樣憑證；全市初中、小學和幼兒園暫時停課；全市公共場所、機關企事業單位憑24小時核酸陰性證明進入等措施。

市場擔心此次封控會否對市場運作產生衝擊。據澎湃新聞報導，義烏商城集團表示，目前集團下轄的國際商貿城、賓王市場、篁園市場等市場均正常開放，但根據疫情的防控要求，規定27日起進入市場的所有人員，除測溫、亮碼、戴口罩外，還須憑24小時核酸檢測 陰性報告。

義烏郵政管理局相關人士指出，目前義烏快遞業務均正常收發，所有快遞人員都需進行核酸檢測，因部分快遞人員處於「三區」範圍或被賦黃碼，出現人手不足等情況，在快遞運輸、收發速度上會產生一定影響。

不過，美媒彭博社報導認為，義烏實行封閉式管理，表示大陸防疫清零政策給全球供應鏈造成新的打擊。義烏僅發現3宗感染者就實行封閉式管理，反映出當地政府希望在疫情爆發初期就採取嚴格措施，以免像上海那樣陷入日益嚴重的危機。

彭博報導還表示，雖然義烏對大陸經濟重要性比不上北京或是上海，但當地是全球最大的小商品集散中心，如果實行封閉式管理可能會給已經在應對大陸港口擁堵和俄烏戰爭的供應鏈帶來更大壓力。

被譽為「世界超市」的義烏是全球最大的小商品批發市場，匯集210多萬種商品，商品銷往全球210多個國家和地區。義烏市2021年快遞服務企業業務量累計完成快遞量達92.9億件，業務量增長29.5%。