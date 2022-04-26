張自忠女張廉雲99歲病逝北京 終生惦記著父親

抗日名將張自忠之女張廉雲。（取材自百度百科）

抗日名將張自忠之女張廉雲25日在北京 病逝，享耆壽99歲。台灣在1974年製作的抗日電影 「英烈千秋」裡的張廉雲（甄珍飾）在雨中哭著叫「漢奸」爸爸，那動人的一幕讓很多人印象深刻。

澎湃新聞報導，張廉雲因病醫治無效，4月25日在北京逝世，享年99歲。張自忠共有4名子女，張廉雲是他唯一的女兒，排行第3。

國軍第33集團軍總司令張自忠是抗戰陣亡最高階的國軍將領，他曾被蔣委員長委以重任擔任北平市長與日軍周旋爭取抗戰準備時間，但被時人誤解為漢奸。後達成任務並脫逃日本監視赴南京向蔣委員長報到而重返戰場，最後在1940年5月戰死在湖北宜城南瓜店。

由於張自忠是國軍將領，中共 建政後，張家後代一直備受歧視與迫害。張廉雲第一次正式填寫登記表時，上級領導要她在家庭出身一欄中填寫「軍閥」二字。文化大革命時期，張自忠的子女慘遭批鬥。張自忠長子張廉珍的家被抄了4次，患有高血壓的他沒有熬過文革，1968年去世。張廉雲也被剃了「陰陽頭」遊街，自述當時差點熬不過來。

1940年5月16日，張自忠在「棗宜會戰」殉國，張廉雲當時17歲。她生前念念不忘張自忠，她曾表示，當年4月本來約定要去湖北前線探望父親，但接到父親復電要他們一個月後再去；後來得知父親為國陣亡，「萬分後悔此生不能在湖北見到父親最後一面」。

在「英烈千秋」電影裡，藝人甄珍飾演的張廉雲與母親（陳莎莉飾）兩人在雨中暗巷看到被人唾罵為漢奸的張自忠，張廉雲哭著叫喊「爸爸」，但張自忠頓了一下就轉頭離開。電影呈現張自忠的忍辱負重，讓許多觀眾感動落淚。

張廉雲生前表示，1945年8月抗戰勝利的消息傳來時，她兩眼呆呆地望著窗外，在複雜的思緒中，突然閃現陸游的詩：「王師北定中原日，家祭毋忘告乃翁」。她默默地流浪，內心卻放聲向九泉之下的父親高呼：「爸爸，抗戰勝利了，你知道嗎？敵人終於投降了，你知道嗎？」

1982年中共11屆三中全會後，民政部追認張自忠為「革命烈士」，張自忠被平反，一家子女揹的包袱才卸下。

張廉雲1948年於復旦大學新聞系畢業後，從事教育工作，歷任老師、校長。1961年轉至醫界工作，1973年任北京第一傳染病醫院副院長。張廉雲1979年擔任中國國民黨革命委員會（民革）北京市委員會副主委兼副秘書長，1993年當選北京市政協副主席。曾任第7、8屆大陸全國政協委員。