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中國Omicron變異株新冠病毒滅活疫苗獲藥監局臨床批件

記者陳言喬／即時報導
中國國藥集團中國生物研發新冠病毒Omicron的滅活疫苗，26日獲中國國家藥監局臨床批件。（中國生物）
中國國藥集團中國生物研發新冠病毒Omicron的滅活疫苗，26日獲中國國家藥監局臨床批件。（中國生物）

中國國藥集團中國生物研發新冠病毒Omicron的滅活疫苗，26日獲中國國家藥監局臨床批件。

新華網報導，國藥集團中國生物在前期已上市原型株新冠滅活疫苗和完成Beta、Delta變異株滅活疫苗研發的基礎上，第一時間從香港大學引進Omicron變異毒株，2021年12月9日迅速啟動了奧株滅活疫苗研發。

國藥集團中國生物利用新建的P3高等級生物安全實驗室，完成了奧株毒種的篩選、傳代、擴增，建立了三級毒種庫，完成了工藝驗證、多批規模化產品的製備、品質標準研究、動物體內安全性評價和免疫原性研究，結果顯示奧株新冠滅活疫苗可以針對奧株及多種變異株產生高滴度中和抗體。

2022年3月3日，北京生物製品研究所、武漢生物製品研究所同香港研究機構確定臨床方案及相關細節，3月26日和30日分別獲得中國藥品食品檢定研究院的檢定合格報告，4月1日向香港衛生署提交了臨床申請資料，4月12日獲得倫理批件，4月13日獲得臨床研究批件，成為全球最早獲批進入臨床的奧密克戎株滅活疫苗。

4月26日，中國生物北京生物製品研究所奧密克戎變異株新冠病毒滅活疫苗獲得了中國國家藥監局頒發的臨床批件。中國生物將採用隨機、雙盲、佇列研究的形式，在已完成2或3劑新冠疫苗接種的18歲及以上人群中進行序貫免疫臨床研究，評價奧密克戎變異株新冠病毒滅活疫苗的安全性和免疫原性。

疫苗 國藥 香港

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