上海快遞正式恢復 復工復產日程邁進一步

26日凌晨，獲得上海市首批統一通行證的申通快遞發出了首趟車，貨車司機張順利歷時14小時將一車物資從上海送到天津，這也標誌著上海快遞業正式重啟。

據新聞晨報，據國務院相關要求，為統籌做好貨運物流疫情 防控和保通保暢工作，全國啟動統一式樣、全國互認的《重點物資運輸車輛通行證》。該通行證為跨省份進出涉疫地區的重點物資運輸車輛使用，實行一車一證一路線，確保司乘人員、車輛、運輸線路與證件相符。

上海市郵政 管理局結合行業下發了《關於本市郵政快遞業<重點物資運輸車輛通行證>申請事項的通知》並組織開展相關業務的線上培訓，對相關政策進行了詳細解讀。隨後，各大快遞公司按照辦理程序和要求，對符合條件的車輛和人員進行申報。

4月24日，上海市郵政管理局為申通快遞頒出上海首張《重點物資運輸車輛通行證》。申通快遞浦東轉運中心經理方晟表示，在申報之後，目前申通拿到統一通行證的駕駛員人數正在陸續增加，這也意味著申通快遞距離全面復工 更進一步。

方晟表示，目前申通快遞浦東轉運中心正常運營，一線員工239名，駕駛員62名，受疫情影響，每日處理量比常態化有所下降。但近日隨著疫情轉好，處理量也在逐漸恢復中。隨著拿到統一通行證的數量增多，物流運輸也將進一步恢復。其中，首趟車已於4月26日凌晨從上海發出，當天下午到達天津。 「接下來將積極籌備資源，配合復工安排，保持運力通暢，讓更多的物資，可以更快地送達上海市民手中。」

除了申通外，其他快遞公司也在積極推動復工復產步伐。中通快遞著力做好網點復工賦能保障，各網點負責人嚴格篩查快遞員、駕駛員行程軌跡，落實核酸檢測「應檢盡檢」工作，做好快件車輛消殺等工作；保障防疫物資、民生物資和生產物資的有序調配，確保快遞小哥的防疫安全，優化服務考核，確實幫助基層解決實際困難。同時，網絡管理部嚴格落實網絡幫扶紓困九條政策，強化賦能幫扶和對快遞小哥的關愛。

韻達快遞成立了「保通保暢」工作專班，制訂目標任務，推進重點事項，確保全網保通保暢落實到位。韻達全網在專班的統籌下，強化疫情防控工作落實，從嚴從緊從細，實現對人、車、場和快件進行全面防控的目標；合理調配資源，暢通幹線運輸，積極指導、幫助網點積極參與抗疫、保通保暢，實現復工復產。

圓通快遞也成立保通保暢專項工作組，由省區負責人掛帥，提出要通過快遞企業強大的網絡和精準投送能力，為城市復工復產提供高效堅實的物流保障，做到政令流暢通、交通流暢通、物流暢通、包裹流暢通、資金流暢通的「五流暢通」。

上海市郵政管理局也表示，下一步，將繼續從嚴從緊從細從實抓好疫情防控各項措施，落實本市郵政快遞業《重點物資運輸車輛通行證》的審發工作，確保全市寄遞渠道安全通暢。

另據上海消息人士表示，復工復產第一階段：4月28日至5月6日，餐飲門店只限於線上訂購（美團、餓了麼）或電話預約、窗口銷售、即買即走方式出售食品，禁止堂食。

復工復產第二階段：5月6日後視疫情防控情況逐步放開出租車、快遞、健身場所、個體診所、住宿業，理髮店恢復正常服務，藥店恢復銷售「一退兩抗」藥品。

暫停恢復範圍則是：繼續暫停開放宗教場所、培訓機構、宴會場所、集市、網吧、酒吧、歌廳、舞廳、遊藝廳、劇本殺（密室逃脫）店、棋牌室（活動室）、足療店、美容場所、按摩院、養生會館、彩票站、影劇院、室內遊樂場；繼續暫停運營畜牧交易市場、客運班車；繼續暫停舉辦大型會議、論壇、演出、展銷促銷等活動；繼續禁止餐飲行業堂食（取消外賣時間限制）。