北京11區展開3輪核酸檢測 篩查9成市民

北京本土疫情持續，當局宣布擴大核酸篩查範圍，擴至11區域。圖為豐台區青塔街道的居民參加核酸檢測。（新華社）

中國政治中心北京疫情 備受關注，官方表示，北京自當地25日下午4時至昨下午4時，新增22例本土病例，當中包括6名在校學生，分布在6個行政區，以朝陽區為主。北京並宣布擴大篩查，26日起至30日，對東城、西城、海淀、豐台等11個區域，展開3輪全員核酸檢測 。涉及人口占北京市總人口的九成。

因應疫情升溫，北京暫停文藝演出、體育賽事、展銷宣傳等人群聚集活動。官方並指，涉疫學校是當前防疫重點，要嚴密快速進行流調。

北京市疾控中心副主任龐星火昨在防疫記者會指出，上述新增22例本土病例中，確診占21例，無症狀感染者1例。朝陽區最多占9例、房山區7例、順義區2例、昌平區2例，豐台區、延慶區各1例。北京新增1個高風險地區及7個中風險地區，目前全市增至兩個高風險地區及12個中風險地區。

他並指，自22日以來北京市累計報告92例，涉及8個行政區，其中朝陽區占55例、房山區17例、順義區8例、昌平區4例，豐台區3例、西城區2例，延慶區2例，通州1例。截至目前，新增感染者均與早期感染者存在關聯，推斷北京目前有兩條獨立傳播鏈。

昨通報病例中，有6例是在校學生。北京市委宣傳部對外新聞處長田偉表示，涉疫學校是當前防疫重點，要嚴密快速進行流調。據北京青年報，海淀區人大附中實驗小學及雙榆樹中心小學接獲通報，指近日有關學校的學生、教職員及到訪人員，要按高風險人群管理，實施14天居家隔離及7天健康監測。

北京除涉及學校、旅遊團、家庭及因聚餐而引發的傳播鏈外，近期新增一起因婚宴引發的傳播鏈分支，已涉4例感染，不排除引發進一步傳播風險。

北京市政府發言人徐和建昨指，為堅決遏制疫情傳播風險，決定在朝陽區已開展核酸檢測基礎上，進一步擴大篩查範圍，從26日起至30日，對東城、西城、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經濟技術開發區等11個區人員，展開3輪核酸檢測。

北京對九成人口展開核酸大篩查，華中科技大學同濟醫學院專家魏晟表示，這次大範圍核酸檢測非常及時，也非常必要。應對Omicron病毒，想盡早排查出潛在感染者，防止疫情大爆發，全員核酸檢測是最有效手段。