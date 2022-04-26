中國交通運輸部：汲取東航事故教訓 全面排查風險

東航空難後，中國交通運輸部26日表示，組織安全生產大檢查，全面排查風險隱患。（新華社）

在東航 空難後，中國交通運輸部26日表示，深刻汲取事故教訓，制定印發了「交通運輸安全生產強化年實施方案」，同時組織安全生產大檢查，全面排查風險隱患。

央視新聞報導，中國交通運輸部新聞發言人舒馳表示，「3·21」東航MU5735飛行事故發生後，交通運輸部多次主持召開會議，深刻汲取事故教訓，分析研判交通運輸安全生產情勢，舉一反三，強化隱患排查，防範化解重大風險，堅決遏制群死群傷重特大安全生產事故發生，全力保障人民生命財產安全。

第一，進一步強化安全生產舉措落地見效。交通運輸部牢固樹立安全發展理念，全面落實15條舉措，最大限度防範遏制各類事故發生，堅決杜絕重特大事故發生，堅決避免重特大事故連續發生。

第二，紮實開展安全生產強化年。交通運輸部制定印發了「交通運輸安全生產強化年實施方案」，要求中國全國交通運輸系統認真貫徹落實「兩個絕對安全」的重要指示精神，以交通運輸安全生產突出問題為導向，強化治理、強化攻堅，全面排查風險隱患，全面系統整治頑瘴痼疾，千方百計保安全穩定。

第三，深入組織安全生產大檢查。根據部署安排，要按照「從根本上消除事故隱患，從根本上解決問題」的整體要求，全面摸清安全隱患和薄弱環節，有效管控重大風險，強力治理重大隱患，嚴厲打擊非法違法行為。檢查內容包括綜合檢查、專項檢查、重點時段檢查等方面，透過全面深入檢查，切實查找問題、整治隱患、強基固本，確保交通運輸行業安全生產形勢整體穩定。