上海官方嚴控網路 以「假訊息」名義封群組、罰個人

上海市網信辦封停13個散播訊息的微信群組，並處罰群組裡首發謠言的13名個人用戶。(美聯社)

上海市網信辦今天聲稱，近日網傳的「趙麗穎 馳援上海的物資被整箱扔進垃圾車」等訊息是「虛假信息」，因此封停13個散播訊息的微信 群組，並處罰群組裡首發謠言的13名個人用戶。

上海市網信辦並宣稱，「復旦校園斷網，張某某（指復旦教授張維為）被打」、「浦東新區長島路一小區發生火災樓道火光衝天」、「北蔡鎮黨委書記蔡某某跳樓自殺」等傳言「均為虛假信息，性質惡劣」，上海市有關部門已組織公開闢謠澄清。

綜合中國媒體報導，上海市網信辦說，近日接獲網友舉報並經查實，網路群傳播的「趙麗穎馳援上海的物資被整箱扔進垃圾車」、「南匯滴水湖臨時搭建帳篷建露天隔離點」等傳言，均為「虛假信息」。

上海市網信辦提到，經聯合公安 部門溯源調查後，對「汪老師yyds」、「兄弟情深姐妹誼長」、「上海娛樂群」等13個「散播虛假信息」的微信群組予以封停，並對首發謠言的13名微信個人用戶予以處罰。

上海市網信辦聲稱，有極少數人懷著不同的目的「肆意製造謠言、蓄意傳播謠言」。下一步，上海網信辦聯合公安部門將加大懲治力度，對違法違規群組和人員依法「從重從嚴處罰」。

在此之前，上海網信辦曾發布「關於進一步查處網絡圈群造謠行為的公告」，已會同相關部門對傳播「徐匯梅隴七村一孕婦早產死亡」、「蘭州局援助上海十車皮牛羊肉無人接收」等訊息的30個微信群組予以封停，並處罰23名首發謠言的微信個人用戶。