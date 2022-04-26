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張自忠女兒張廉雲病逝北京 曾被中共登記為軍閥

中央社台北26日電

抗日名將張自忠之女張廉雲昨天在北京病逝，享耆壽99歲。中共建政後，張廉雲的家庭背景被登記為「軍閥」，文革慘遭批鬥差點熬不過去。1982年，中共認定張自忠為「革命烈士」才卸下包袱。

澎湃新聞今天報導，張廉雲因病醫治無效，4月25日在北京逝世，享年99歲。

張自忠共有4名子女，張廉雲是他唯一的女兒，排行第3。

1940年5月16日，張自忠在「棗宜會戰」殉國，張廉雲當時17歲。她生前表示，當年4月本來約定要去湖北前線探望父親，但接到父親復電要他們一個月後再去；後來得知父親為國陣亡，「萬分後悔此生不能在湖北見到父親最後一面」。

張自忠因為是中國國民黨抗日名將，中共建政後，張自忠的子女都在中國，一度遭歧視與迫害。

綜合新京報、搜狐網此前報導，中共建政後，張廉雲第一次正式填寫登記表時，上級領導要她在家庭出身一欄中填寫「軍閥」二字。張廉雲曾因此對家人說：「從小我就會唱『打倒列強，除軍閥』這支歌，而現在父親也列入軍閥之列了」。

據報導，文化大革命時期，張自忠的子女慘遭批鬥。張自忠長子張廉珍的家被抄了4次，患有高血壓的他沒有熬過文革，1968年去世。張廉雲也被剃了「陰陽頭」遊街，自述當時差點熬不過來。

1982年中共11屆三中全會後，民政部追認張自忠為「革命烈士」，張自忠子女揹的長期包袱才卸下。

據報導，張廉雲1948年於復旦大學新聞系畢業後，從事教育工作，歷任老師、校長。1961年轉至醫界工作，1973年任北京第一傳染病醫院副院長。

張廉雲1951年加入中共，因為其特殊背景，1979年調任中共民主黨派之一的中國國民黨革命委員會（民革）北京市委員會，任民革北京市副主委兼副秘書長，1993年當選北京市政協副主席。曾任第7、8屆全國政協委員。

中共 北京 國民黨

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