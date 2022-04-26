救中國經濟 習近平下令加強基礎建設

中共總書記習近平。新華社

中國當前內外局勢，對經濟發展帶來嚴峻挑戰。據新華社報導，中共總書記習近平 26日主持召開中央財經委員會第11次會議，下令要全面加強基礎建設，構建現代化基礎設施體系，為全面建設社會主義現代化國家打下堅實基礎。

據報導，習近平在會上聽取各部門對於全面加強基礎建設、十九大以來中央財經委員會會議決策部署落實情況的匯報。

習近平強調，基礎設施是經濟社會發展的重要支撐，要統籌發展和安全，優化基礎設施布局、結構、功能和發展模式，構建現代化基礎設施體系，為全面建設社會主義現代化國家打下堅實基礎。

會議指稱，全面加強基礎設施建設，對保障國家安全，暢通國內大循環、促進國內國際雙循環，擴大內需，推動高質量發展，都具有重大意義。

會議列舉，要加強交通、能源、水利等網路型基礎設施建設，把聯網、補網、強鏈作為建設重點。加快建設國家綜合立體交通網主骨架，加強沿海和內河港口航道規劃建設，優化提升全國水運設施網路。

會議指出，要發展分布式智能電網，建設一批新型綠色低碳能源基地，加快完善油氣管網；加快構建國家水網主骨架和大動脈，推進重點水源、灌區、蓄滯洪區建設和現代化改造。

另一方面，加強訊息、科技、物流等產業升級基礎設施建設，布局建設新一代超算、雲計算、人工智慧平台、寬頻基礎網路等設施，推進重大科技基礎設施布局建設；加強綜合交通樞紐及集疏運體系建設，包括一批支線機場 、通用機場和貨運機場。

還有，加強城市基礎設施建設，例如高效的城際鐵路網、加強防洪排澇、污水和垃圾收集處理體系建設，加強防災減災基礎設施、公共衛生應急設施、智慧基礎設施建設。

農村方面，要加強農業農村水利設施、高標準農田、交通運輸、城鄉冷鏈物流等基礎設施建設，促進現代化。

為提供保障，會議最後強調，要拓寬長期資金籌措管道，加大財政投入，保障國家重大基礎設施建設的資金需求；要推動政府和社會資本合作模式發展，引導社會資本參與市政設施投資運作。

據報導，中國國務院 總理李克強、中央書記處書記王滬寧、國務院副總理韓正均出席會議。會上有包括發改委、工信部、交通部、住建部、農業農村部、水利部、科技部、應急管理部、中國人民銀行等部門進行匯報。