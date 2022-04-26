我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院駁回亞裔家長請求 允許TJ高中續用新招生政策

巴基斯坦再爆恐攻 孔子學院3名中國人死亡

上海嚴格實行「非必要不離滬」 堅決防止疫情外溢

記者林汪靜／即時報導
上海官方26日強調，上海嚴格實行「非必要不離滬」。（取自微博）
上海官方26日強調，上海嚴格實行「非必要不離滬」。（取自微博）

上海市衛健委副主任趙丹丹26日強調，上海嚴格實行「非必要不離滬」，採取各項措施從嚴從緊做好人員離滬管理，堅決防止疫情外溢。

趙丹丹在26日舉行疫情防控記者會上並談到離滬工作，第一，離滬人員除了須持有48小時內核酸檢測陰性證明外，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明；在機場、車站等道口做好相關查驗工作，最大限度減少風險人員輸出。

第二，對流調排查中發現已經到外地的密切接觸者、次密接及其他高風險人員，由市疾控中心及時向各地發出跨區域協查函，納入當地疾控部門屬地化管理；進一步加強與兄弟省市工作聯繫、資料共享和協同配合。

第三，加強援滬方艙建設人員、貨車司機、援滬核酸採樣人員、其他在滬滯留人員等離滬重點人群疫情防控工作，嚴格閉環轉運、嚴格撤離安置。

趙丹丹指出，當前上海疫情情勢整體穩中向好，但基礎還不牢固，不能有絲毫僥倖鬆勁。要強化轉運隔離，將陽性感染者迅速轉運收治，加強現場流調排查，努力實現應轉盡轉、日清日結，阻斷社區傳染源。

要做好強對流天氣安全應對工作，加強方艙醫院建築物防漏雨檢修，檢查加固或臨時拆除易被風吹動的防疫設施和建築物，及時將人員轉移至安全地區。

上海至今還在封控狀態，當局依舊採行嚴厲的管控政策，25日上海新增新增1661例本土確診病例和1萬5319例本土無症狀感染者，相較前一天的新增病例減少了2000多例。

疫情 檢測 防疫

上一則

A股重摔 中國要求基金堅持長期投資、監管短線交易

下一則

救中國經濟 習近平下令加強基礎建設

延伸閱讀

疫情成照妖鏡？上海孕婦囤30水餃不捨得吃 夫偷煮躲陽台吃光

疫情成照妖鏡？上海孕婦囤30水餃不捨得吃 夫偷煮躲陽台吃光
上海經濟降速 北京有望超車

上海經濟降速 北京有望超車
上海往事（一一）

上海往事（一一）
上海防疫好消息 26日新增病例數大降 跌幅達13%

上海防疫好消息 26日新增病例數大降 跌幅達13%

熱門新聞

上海95歲老太驗出陽性被送進隔離點後，趁黑夜翻牆逃出，被路邊監視器拍下她翻牆的畫面。（影片截圖）

上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑

2022-04-20 21:22
浙江省寧波市中級人民法院一審公開宣判美國籍被告人Abdulmateen故意殺人一案。取自央視

美籍外教「刺面部數刀」殺害女學生 中國法院判死

2022-04-21 11:56
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

2022-04-24 11:56
上海強推「硬隔離」，居民樓以彩鋼板隔斷。(視頻截圖)

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

2022-04-25 10:37
圖為東方航空空難同型的波音737-800型客機。（BBC資料照）

東航空難初步報告：飛機脫離巡航高度遭呼叫無回覆

2022-04-20 10:51
神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛（左起）、王亞平、葉光富安全順利出艙。(新華社)

神舟13號3航天員 須醫學隔離面臨老得快

2022-04-17 02:30

超人氣

更多 >
北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮
挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見
馬斯克以440億美元收購推特 股價隨即上揚約6%

馬斯克以440億美元收購推特 股價隨即上揚約6%
低利率刺激科技 道指大跌轉收漲

低利率刺激科技 道指大跌轉收漲
「會毀了川普政績」 梅杜斯2319則簡訊 曝推翻大選內幕

「會毀了川普政績」 梅杜斯2319則簡訊 曝推翻大選內幕