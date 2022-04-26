上海嚴格實行「非必要不離滬」 堅決防止疫情外溢

上海官方26日強調，上海嚴格實行「非必要不離滬」。（取自微博）

上海市衛健委副主任趙丹丹26日強調，上海嚴格實行「非必要不離滬」，採取各項措施從嚴從緊做好人員離滬管理，堅決防止疫情 外溢。

趙丹丹在26日舉行疫情防控記者會上並談到離滬工作，第一，離滬人員除了須持有48小時內核酸檢測 陰性證明外，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明；在機場、車站等道口做好相關查驗工作，最大限度減少風險人員輸出。

第二，對流調排查中發現已經到外地的密切接觸者、次密接及其他高風險人員，由市疾控中心及時向各地發出跨區域協查函，納入當地疾控部門屬地化管理；進一步加強與兄弟省市工作聯繫、資料共享和協同配合。

第三，加強援滬方艙建設人員、貨車司機、援滬核酸採樣人員、其他在滬滯留人員等離滬重點人群疫情防控工作，嚴格閉環轉運、嚴格撤離安置。

趙丹丹指出，當前上海疫情情勢整體穩中向好，但基礎還不牢固，不能有絲毫僥倖鬆勁。要強化轉運隔離，將陽性感染者迅速轉運收治，加強現場流調排查，努力實現應轉盡轉、日清日結，阻斷社區傳染源。

要做好強對流天氣安全應對工作，加強方艙醫院建築物防漏雨檢修，檢查加固或臨時拆除易被風吹動的防疫 設施和建築物，及時將人員轉移至安全地區。

上海至今還在封控狀態，當局依舊採行嚴厲的管控政策，25日上海新增新增1661例本土確診病例和1萬5319例本土無症狀感染者，相較前一天的新增病例減少了2000多例。