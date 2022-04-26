A股重摔 中國要求基金堅持長期投資、監管短線交易

中國A股近日重摔，官方接連出招維穩市場。圖為上海證券交易所。取自上交所網站

面對近日中國A股跌跌不休，中國證監會26日發布「關於加快推進公募基金行業高質量發展的意見」，提出要引導基金管理人堅持長期投資 、價值投資理念，並採取有效監管措施，限制「風格漂移」、「高換手率」等短線操作。

據中國證券 網，意見全文共五方面、16項措施，在總體要求上，意見指出，要堅持以投資者利益為核心，提高公募基金行業服務資本市場改革發展、服務居民財富管理需求、服務實體經濟與國家戰略的能力，做到行業發展與投資者利益同提升、共進步。

在培育專業資產管理機構方面，意見指出，要支持差異化發展、提升治理水準、壯大公募基金管理人隊伍、推進高水準開放，並強化長效激勵約束機制。

在強化專業能力上，意見提到，要引導基金管理人完善投研人員培養，扭轉過去依賴「明星基金經理」的發展模式，並推動基金管理人提高股票發行定價能力。

意見還提到，要引導基金管理人堅持長期投資、價值投資理念，採取有效監管措施限制「風格漂移」、「高換手率」等博取短線交易收益的行為，切實發揮資本市場「穩定器」和「壓艙石」的功能，和堅守投資紀律。

意見也提到，要強化風險管控能力，嚴厲打擊「老鼠倉」、市場操縱、利益輸送、非公平交易等行為，鼓勵公募基金產品及業務守正創新，包括推動公募REITs、養老投資產品、管理人合理讓利型產品等創新產品發展。

意見指出，要打造行業良好發展生態，提高投資者的獲得感、提高中長期資金比重、健行社會責任，還要強化行業基礎設施建設、加快監管轉型、提升監管效能。

由於聯準會（Fed）升息預期、國際大宗物品上漲和中國本土疫情持續，A股在遭遇「黑色星期一」，三大指數 跌幅均超過5%後，26日繼續不敵利空因素下挫，上證指數收報2,886.43點，跌幅1.44%，失守2,900點整數關口，創近23個月新低，深證成指、創業板指也分別收跌1.66%、0.85%。

對此，中國國務院辦公室25日晚間已祭出五方面、20條措施促銷費，中國人民銀行（中國央行）、四大證券報，上海證券、期貨、基金同業公會也於26日一早齊發聲維穩，表示堅定支持實體經濟發展、力保市場穩定。