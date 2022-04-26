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巴基斯坦再爆恐攻 孔子學院3名中國人死亡

巴基斯坦再爆恐攻 孔子學院3名中國人死亡

記者陳政錄／即時報導
巴基斯坦南部第一大城喀拉蚩發生汽車爆炸案，造成3名中國人死亡。(美聯社)
巴基斯坦南部第一大城喀拉蚩發生汽車爆炸案，造成3名中國人死亡。(美聯社)

巴基斯坦南部第一大城喀拉蚩於26日下午，發生一起汽車爆炸案，造成4人遇難，其中3人證實為中國公民，均是喀拉蚩大學孔子學院的工作人員。巴基斯坦總理辦公室稍早發布推特表示，「恐怖分子是巴基斯坦的敵人」，誓言消滅其餘的恐怖分子。

據環球時報報導，中國駐巴基斯坦大使館工作人員晚間證實上述消息，表示3名中國籍遇難者，均為喀拉蚩大學孔子學院中方工作人員。

綜合巴基斯坦媒體和外媒報導，事件發生在26下午，喀拉蚩大學孔子學院附近，一輛汽車疑似遭自殺式炸彈攻擊並爆炸，事件中釀4人死亡，包括3名中國公民和1名巴基斯坦籍司機。

巴基斯坦總理辦公室稍早發文稱，巴基斯坦總理謝里夫對爆炸事件中有中國公民傷亡表示悲痛，並已經向信德省首席部長通話，就相關調查全力合作。

據當地媒體報導，警方初步調查懷疑是自殺式炸彈攻擊，監視器畫面顯示，一名穿罩袍的人走向汽車後，發生爆炸。有外媒報導稱，巴基斯坦分離組織俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army）事後承認發動此次襲擊，並公開女性自殺式炸彈客的照片和姓名。

公開資訊顯示，喀拉蚩大學孔子學院是2013年5月22日，在中國國務院總理李克強、時任巴基斯坦總統扎爾達里的共同見證下，由中巴兩國代表簽署合作協議並成立，截至2020年，該校有中方教師30名、註冊學生7000多人。

去年7月，巴基斯坦西北部開柏普赫圖赫瓦省也曾發生巴士遇襲事件，造成13人喪生，包括9名中國工人；該年8月，又有一輛搭載中國人的車輛，於巴基斯坦西南部遭自殺炸彈攻擊，造成2死3傷，其中1名傷者為中國人。

巴基斯坦總理辦公司發文哀悼在恐怖攻擊中罹難的中國人。取自推特
巴基斯坦總理辦公司發文哀悼在恐怖攻擊中罹難的中國人。取自推特
巴基斯坦南部第一大城發生汽車爆炸案，造成3名中國人死亡。取自推特
巴基斯坦南部第一大城發生汽車爆炸案，造成3名中國人死亡。取自推特

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