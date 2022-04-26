中國前文旅部高官貪腐 受賄千萬美元遭判15年

中國前文化和旅遊部副部長李金早。（中新社資料照）

中國前文化和旅遊部（文旅部）副部長李金早，2020年7月被查落馬後，遼寧省瀋陽市中級人民法院26日對其受賄案進行一審公開宣判。據審理結果，李金早因受賄人民幣6550萬多元（約1000萬美元），被判處有期徒刑15年，罰金人民幣600萬元（約91.6萬美元）。

同時，法院宣判，對李金早受賄所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。

據審理結果，李金早在1996年至2020年，先後利用擔任中共 廣西壯族自治區黨委常委、自治區人民政府副主席，商務部 副部長，前國家旅遊局局長，文旅部副部長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在資質審批、平台籌建、工程承攬和職務提拔等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物，共計折合人民幣6550萬多元。

瀋陽市中級人民法院認為，被告人李金早的行為構成受賄罪，鑑於其受賄人民幣700萬元系未遂，以及到案後能夠如實供述自己罪行等，遂作出上述判決。

據中國中紀委通報，李金早是在2020年7月被查，2021年1月被開除黨職和公職。

去年10月，瀋陽市中級人民法院在審理案件時表示，李金早對抗組織審查，欺騙組織，搞迷信活動；頻繁接受可能影響公正執行公務的宴請，違規收受禮品；利用職權為親屬經營活動謀利，家風敗壞，生活腐化，夥同家人收錢斂財；利用職務上的便利在企業經營、工程承攬等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物等。