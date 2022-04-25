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上海防疫好消息 26日新增病例數大降 跌幅達13%

記者陳言喬／即時報導
上海疫情有和緩趨勢，圖為上海臨港方艙醫院的醫護人員在交換老年患者的病情。（新華社）
上海疫情有和緩趨勢，圖為上海臨港方艙醫院的醫護人員在交換老年患者的病情。（新華社）

上海26日新增16980新冠病例，上海官員稱，這是自疫情出現下降趨勢以來，下降幅度最大的一次。另經統計並得出結論：Omicron病毒株具有傳播速度快、傳播力強、隱匿性強等特點。

上海市疾控中心副主任孫曉冬26日上午在新聞發布會上表示，雖然近期疫情仍在高位波動，但今天報告的陽性感染者數量，總數較昨天又有了進一步減少，達到了2000多例，減幅達13%，這也是自疫情出現下降趨勢以來，下降幅度最大的一次；而且，90%以上的新增陽性感染者是在封閉管控期間或集中隔離期間被發現的。

孫曉冬說，導致本輪本土疫情的新冠病毒，絕大部分為奧密克戎 BA.2型和BA.2.2型，它的特點是：

一、傳播速度快：平均潛伏期3—4天，在未被發現的情況下，一周之內就可以傳2—3代，尤其是在早期，此次上海的疫情始於2月底，至3月中旬累計超過1000例，大概差不多用了半個多月的時間；但到3月下旬累計超過10000例，翻了10倍，只用了10天左右；到4月上旬累計超過100000例，再翻10倍，也只用了10天左右；就是說在本輪疫情的早期，疫情是按照幾何級數的增長幅度在增加，且用時很短，截至4月24日，累計數已超過50萬。

二、傳播力強：如果在沒有防護措施的情況下，一個人平均可以傳播9.5個人。

三、隱匿性強：尤其是無症狀感染者比例高，在本市的疫情中，無症狀感染者的比例達到了90%左右，以近10天公佈的資料為例，高的有93%，低的也有85%，而即便是有症狀的病例，其症狀也相對較輕，主要是流鼻涕、打噴嚏、喉嚨痛等，患者往往會誤以為這是普通感冒或者是季節性流感，而導致未及時就醫。

歸納起來，正是由於奧密克戎變異株自身的特點，等發現陽性感染者的時候，疫情其實已經在一定範圍內發生了隱匿性傳播，然後又進一步通過批發市場、菜市場、集體單位等人群聚集場所快速擴散，直至在較短時間內進一步引發了社區的廣泛傳播，從而導致目前的疫情狀況。

目前疫情持續在高位波動的主要原因是部分中心城區中的老舊居民社區、城鄉結合部的城中村和大型企業等重點地區和場所，由於客觀條件的限制，管控難度較大，加上病毒的上述特點，極易形成交叉感染和聚集性疫情。

疫情 流感 Omicron

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