中國新冠疫情一波未平一波又起 全球供應鏈再現危機

疫情在各地不斷出現，北京政府則以「零容忍」予以反制，自兩年多以前疫情在武漢最早爆發以來，這樣的情況周而復始。（美聯社）

中國對新冠肺炎疫情 實施嚴格的防控措施，勢必在亞洲、美國和歐洲之間的供應鏈 上引發又一波混亂。

疫情在各地不斷出現，北京政府則以「零容忍」予以反制，自兩年多以前疫情在武漢最早爆發以來，這樣的情況周而復始。中國的港口船舶滯留，再加上俄羅斯在烏克蘭的戰爭，這種連環打擊可能將扼殺本已遭受通膨壓力和其他不利因素影響的經濟復甦。

彭博引述業界分析，即使疫情得到遏制，所造成的干擾也將波及全球，並持續全年，之後塞成一團的貨船才得以恢復正常航行。

「我們預計混亂程度還要超過去年，」歐洲第二大貨櫃吞吐量的安特衛普港執行長Jacques Vandermeiren接受彭博訪問說：「這將對整個2022年產生不利影響，且影響巨大。」

中國約占全球貿易量的12％，而抗疫限制措施導致工廠和倉庫停擺，卡車運輸速度放緩，貨櫃擁堵加劇。美國和歐洲的港口已是應接不暇，再有額外的衝擊將難以承受。供應鏈風險分析公司Everstream Analytics的執行長Julie Gerdeman說：「產品出口活動一旦恢復，大量船隻駛入美國西海岸港口，我們預計等待時間將顯著增加。」

短期內，貨物堆積意味成本上升。從長遠來看，這種混亂正在重劃與跨境商業密切相關的全球經濟版圖。對一些企業高層而言，撤編原本遍布各地的生產網絡不再只是愛國的政治口號，鑒於不確定性之高，這已是事業開展的必要之道。

墨西哥 工業建築和配送中心開發商Vesta的執行長Lorenzo Berho說：「這加速了供應鏈變得更加區域化的迫切需求，」，上周在電話會議上說道。將供應鏈縮短到諸如墨西哥等地，減少對亞洲的依賴，這種情況正在發生。Berho說：「我們所知的全球化可能即將結束。」

不僅港口，總部設在台北的中菲行國際物流集團（5609）表示，空運也受到影響，上海浦東國際機場的卸貨堵塞，擁塞狀況還蔓延到深圳，當地收到由上海轉來的大量貨運。

中菲行主管表示，為疏解上海海運的阻塞，貨船改到寧波和太倉卸貨。同時，中央政府已指示高速公路維持暢通，不准封鎖。