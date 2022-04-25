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上海復工復產有曙光 半導體重鎮 首次「社會面清零」

記者戴瑞芬／綜合報導
上海醫護人員在重症加護病房兒科病區工作。（新華社）
上海醫護人員在重症加護病房兒科病區工作。（新華社）

疫情全面封控近一個月的上海，終於傳來好消息。上海松江25日通報首次實現社會面清零，該區內有台積電、合晶、廣達、和碩等台資企業，涵蓋半導體、電子組裝等重要科技產業，也是蘋果重要的生產基地，其率先實現社會面清零，不僅為上海復工看到一線曙光，也有望讓蘋果鏈重新動起來。

據上海松江通報，松江區24日新增本土確診病例166例和無症狀感染者382例，其中的131例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，另35例確診病例和382例無症狀感染者均在隔離管控中發現。因為沒有非隔離管控區再傳新擴散，官方宣布，松江區是上海本輪疫情以來，首次實現社會面清零。

這是上海自22日起開展社會面清零攻堅九大行動以來，首次傳出捷報。上海今日還將對所有的封控、管控和防範區域內人員，進行全員核酸篩查，徹底絕地反攻。

松江達成社會面清零，區內的台廠包括台積電松江廠已被列入上海優先復工的666家重點企業白名單，台積電在松江區設有8吋晶圓廠，維持封閉生產，穩定出貨。 半導體矽晶圓廠合晶旗下晶盟也位於當地，即便生產正常，但出貨延遲。筆電代工廠廣達在松江區建有八座廠房，18日開始復工，總數4萬名員工目前已有15%復工，逐步恢復產能。

而長三角疫情爆不停，合肥市18日起對經開區、高新區劃定三區防控以來，24日經開區再有一名陽性確診案例，疫情持續延燒，但目前還未宣布全域靜態管理。

合肥是大陸第三代半導體產業基地，設有大陸首個海峽兩岸積體電路產業合作試驗區，以聯發科、力晶集團旗下晶合集成、長鑫存儲為代表的兩岸半導體產業合作，集聚了大批台灣人才，聯發科、力晶科技、群聯、敦泰、矽力-KY等台企都落腳當地，不過所幸除了力晶集團旗下晶合是工廠之外，其餘業者都是IC設計商，多為研發與銷售人員，不會有大量員工群聚狀況，但相關業者對合肥疫情發展都相當關注。

疫情 復工 台積電

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