張文宏：上海抗疫成效初顯 重症救治面臨挑戰

上海新冠肺炎救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。人民日報

上海新冠肺炎救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，上海抗疫成效初顯，但後續的社會面清零工作仍艱钜，需要充分重視。雖然死亡占比很低，但目前對病死率最大影響的是高齡患者與基礎疾病患者的病故，這是上海當前救治面臨的最大挑戰。

人民日報報導，張文宏指出，上海從4月初以來每日最高2.7萬例感染，到目前逐漸降至2萬例左右，病毒傳播的基本再生數也從R0=9.5左右，降低至現今的有效再生數Rt=1.0左右。特別是疫情 最為嚴重的浦東的Rt降至1以下。

他認為，雖然疫情仍存在較高反彈風險，但好消息是管控區外的社會面病例數呈逐步下降趨勢，部分行政區已實現社會面篩查全陰性。

張文宏以23日上海新增本土死亡39例，平均年齡78.7歲，最大年齡是98歲為例，這些人都患有嚴重的多臟器慢性疾病。在臨床救治時面臨的重症病例患者，幾乎都合併有嚴重的多臟器基礎疾病，且病情危重如晚期惡性腫瘤，嚴重心血管疾病，腦出血、肝硬化終末期，糖尿病 、尿毒癥等，導致死亡直接原因大多是基礎性疾病導致。

這些患有嚴重基礎疾病的患者，同時感染了新冠，雖然新冠引發的肺炎不一定嚴重，但基礎疾病的救治，仍是一個嚴峻的挑戰。

張文宏表示，未來應建立更為科學的救治體系，努力將Omicron的危害降到最低。下一階段應讓新冠定點醫院成為不僅是救治疫情，更是救治新冠陽性但基礎疾病更重的患者的綜合性醫院，給核酸陽性脆弱人群提供與疫情前同質的專科治療。

另一方面則大幅提升前階段因擔心疫苗 副作用而沒有接種的這部分人群的疫苗接種。已有很多證據證實，這部分人群接種疫苗的不良反應率不高，但是不接種帶來的重症和死亡風險極高。