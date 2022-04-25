我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克以440億美元收購推特 股價隨即上揚約6%

FDA批准 出生28天以上染疫幼童可服用瑞德西韋

中國股匯雙殺 上證指數3000點失守 創近2年新低

記者陳政錄／綜合報導
在美國聯準會鷹派論述、俄烏衝突持續等外部因素，以及本土疫情不斷的衝擊下，中國25日上演「股匯雙殺」。(本報系資料庫)
在美國聯準會鷹派論述、俄烏衝突持續等外部因素，以及本土疫情不斷的衝擊下，中國25日上演「股匯雙殺」。(本報系資料庫)

儘管中國全面降準落地，但在美國聯準會（Fed）鷹派論述、俄烏衝突持續等外部因素，以及本土疫情不斷的衝擊下，中國25日上演「股匯雙殺」，A股3大指數分別收跌5.13%、6.08和5.56，其中上證指數失守3000點大關，報2,928.51，創下2020年6月中旬以來新低點。

25日中國A股上證指數、深證成指、創業板指全面低開並震盪下跌，早盤跌幅均超過2%，午後持續走弱。截至收盤，上證指數報2,928.51，跌5.13%，成交額人民幣4,270.77億元；深證成指10,379.28，跌6.08%，成交額人民幣4,698.17億元；創業板指2169，跌5.56%，成交額人民幣1,718.89億元。

據Wind資訊統計，昨A股滬深兩市，共有近4500家股價下跌，超過760家跌停，僅有不到250家上漲，尤其數位貨幣、雲端遊戲、華為概念股、煤炭、有色金屬、鋼鐵類股跌幅大。

上證指數是時隔21個月後，再次失守3000點大關，深證成指則創下今年以來單日最大跌幅。

前海開源首席經濟學家楊德龍坦言，導致市場下跌首要的利空因素，是Fed升息節奏加快的表態，這對於全球資本市場都是一個利空。此外，俄烏衝突加劇，加速全球大宗商品價格的上漲，也增加了通膨壓力。

粵開證券策略分析師陳夢潔說，疫情洶湧反覆，是制約當前經濟發展的主要原因。

為確保經濟穩定，中國央行15日宣布全面降準，已於昨日落地，共計釋放長期資金人民幣5300億元（約809億美元）入市，按照光大證券研報分析，自2010年以來，過去16次中國央行全面降準公告後的20個交易日裡，Wind全A指數出現11次上漲、5次下跌。

面對中國中央下藥卻未能立即見效，中信證券指出，央行、銀保監會近期仍密集開會，預計貨幣政策、監管政策等在強化實體支持方面，有較為充裕的發力空間，可靜待穩增長政策和地產政策效果顯現。

指數 央行 證券

上一則

中國疫情嚴峻 李文亮微博再成網友哭牆

延伸閱讀

穩人民幣匯率 中國央行下調外匯存款準備金率

穩人民幣匯率 中國央行下調外匯存款準備金率
「安全靠美國」？習近平倡全球安全駁世界悖論

「安全靠美國」？習近平倡全球安全駁世界悖論
中央行釋5300億人民幣救經濟 分析師：疫情衝擊是主因

中央行釋5300億人民幣救經濟 分析師：疫情衝擊是主因
總理發話了…中國降準箭上弦 估將釋放1.25兆資金

總理發話了…中國降準箭上弦 估將釋放1.25兆資金

熱門新聞

上海95歲老太驗出陽性被送進隔離點後，趁黑夜翻牆逃出，被路邊監視器拍下她翻牆的畫面。（影片截圖）

上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑

2022-04-20 21:22
浙江省寧波市中級人民法院一審公開宣判美國籍被告人Abdulmateen故意殺人一案。取自央視

美籍外教「刺面部數刀」殺害女學生 中國法院判死

2022-04-21 11:56
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

2022-04-24 11:56
圖為東方航空空難同型的波音737-800型客機。（BBC資料照）

東航空難初步報告：飛機脫離巡航高度遭呼叫無回覆

2022-04-20 10:51
神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛（左起）、王亞平、葉光富安全順利出艙。(新華社)

神舟13號3航天員 須醫學隔離面臨老得快

2022-04-17 02:30
男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00

超人氣

更多 >
普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議
「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手
明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班
紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工
馬克宏勝選 20年來首連任成功的法總統 歐洲鬆了一口氣

馬克宏勝選 20年來首連任成功的法總統 歐洲鬆了一口氣