中國股匯雙殺 上證指數3000點失守 創近2年新低

在美國聯準會鷹派論述、俄烏衝突持續等外部因素，以及本土疫情不斷的衝擊下，中國25日上演「股匯雙殺」。(本報系資料庫)

儘管中國全面降準落地，但在美國聯準會（Fed）鷹派論述、俄烏衝突持續等外部因素，以及本土疫情不斷的衝擊下，中國25日上演「股匯雙殺」，A股3大指數 分別收跌5.13%、6.08和5.56，其中上證指數失守3000點大關，報2,928.51，創下2020年6月中旬以來新低點。

25日中國A股上證指數、深證成指、創業板指全面低開並震盪下跌，早盤跌幅均超過2%，午後持續走弱。截至收盤，上證指數報2,928.51，跌5.13%，成交額人民幣4,270.77億元；深證成指10,379.28，跌6.08%，成交額人民幣4,698.17億元；創業板指2169，跌5.56%，成交額人民幣1,718.89億元。

據Wind資訊統計，昨A股滬深兩市，共有近4500家股價下跌，超過760家跌停，僅有不到250家上漲，尤其數位貨幣、雲端遊戲、華為概念股、煤炭、有色金屬、鋼鐵類股跌幅大。

上證指數是時隔21個月後，再次失守3000點大關，深證成指則創下今年以來單日最大跌幅。

前海開源首席經濟學家楊德龍坦言，導致市場下跌首要的利空因素，是Fed升息節奏加快的表態，這對於全球資本市場都是一個利空。此外，俄烏衝突加劇，加速全球大宗商品價格的上漲，也增加了通膨壓力。

粵開證券 策略分析師陳夢潔說，疫情洶湧反覆，是制約當前經濟發展的主要原因。

為確保經濟穩定，中國央行 15日宣布全面降準，已於昨日落地，共計釋放長期資金人民幣5300億元（約809億美元）入市，按照光大證券研報分析，自2010年以來，過去16次中國央行全面降準公告後的20個交易日裡，Wind全A指數出現11次上漲、5次下跌。

面對中國中央下藥卻未能立即見效，中信證券指出，央行、銀保監會近期仍密集開會，預計貨幣政策、監管政策等在強化實體支持方面，有較為充裕的發力空間，可靜待穩增長政策和地產政策效果顯現。