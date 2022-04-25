我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA批准 出生28天以上染疫幼童可服用瑞德西韋

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

中國疫情嚴峻 李文亮微博再成網友哭牆

中央社台北24日電
李文亮醫師因染疫致死已兩年餘，他的微博每天仍有大批網友留言。（圖取自李文亮微博weibo.com）
李文亮醫師因染疫致死已兩年餘，他的微博每天仍有大批網友留言。（圖取自李文亮微博weibo.com）

中國COVID-19疫情吹哨人、醫師李文亮因染疫致死已兩年餘，他的微博仍每天湧入大批網友留言表達懷念和不捨，在當前中國疫情嚴峻之際，他的微博再度成為民眾宣洩防疫封城苦悶的哭牆。

2020年2月1日，李文亮在微博發文，「今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了」。文末附上一個哈哈的圖案自嘲。

這是他生前最後一篇貼文，6天後也就是2月7日染疫不治，享年34歲，不過此後他的微博並未人走茶涼，反而有絡繹不絕的網友來此瀏覽並留言，悼念這位披露中國始發疫情真相卻被當局恫嚇，指控他分明造謠並遭到逼迫打壓的吹哨人。

近來中國疫情格外嚴峻，重災區上海封城即將屆滿1個月，目前看來全面解封仍遙遙無期，加上當局防疫致力於清零卻越清越失靈，到此宣洩苦悶的網友隨著新增染疫數攀升而驟增。

尤其自中國國家主席習近平以降的官僚全都口徑一致堅持動態清零，網友Lecano于大貓說，「兩年前你曾說，『一個健康的社會，不應該只有一種聲音』，現在一種聲音都不夠，只能有一個人的聲音」。

比較敢的網友君君不u文藝2更直言，「幹嘛這麼委婉，我來說！現在的防疫政策就是錯的！全世界都放開了，就我們最牛逼！」

也有人感嘆李文亮被譽為吹哨人卻「吹不醒裝睡的人」、「當時如果不是訓誡你，而是信任你，可能目前還是美好的世界」、「醫生，曾以為您的去世是黑暗的終結，沒想到只是黑暗的開始…」。

目前追隨他生前最後一則發文的評論回覆早已破百萬，並已超過顯示真實數字的上限，雖然網管隨時會動手封鎖李文亮的微博，不過在此之前，傾訴生活與命運的文字還是會延續下去，猶如網友一朵默默綻放的花兒所言，「李文亮微博成了『互聯網哭牆』，一個安放人們良心的地方」。

微博 疫情 防疫

上一則

中國專家：動態清零不是禁疫情發生 是快速阻斷傳播

延伸閱讀

才喊2年後要退演藝圈 馬天宇「曬病照」嚇壞粉絲

才喊2年後要退演藝圈 馬天宇「曬病照」嚇壞粉絲
柯文哲：疫情高峰日增5萬染疫 至少燒4個月

柯文哲：疫情高峰日增5萬染疫 至少燒4個月
中加強打擊網路暴力 點名微博、抖音 「新聞到彈幕」都要查

中加強打擊網路暴力 點名微博、抖音 「新聞到彈幕」都要查
港專家指防疫不用清零：逾半港人染疫 已築免疫屏障

港專家指防疫不用清零：逾半港人染疫 已築免疫屏障

熱門新聞

上海95歲老太驗出陽性被送進隔離點後，趁黑夜翻牆逃出，被路邊監視器拍下她翻牆的畫面。（影片截圖）

上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑

2022-04-20 21:22
浙江省寧波市中級人民法院一審公開宣判美國籍被告人Abdulmateen故意殺人一案。取自央視

美籍外教「刺面部數刀」殺害女學生 中國法院判死

2022-04-21 11:56
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

2022-04-24 11:56
圖為東方航空空難同型的波音737-800型客機。（BBC資料照）

東航空難初步報告：飛機脫離巡航高度遭呼叫無回覆

2022-04-20 10:51
神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛（左起）、王亞平、葉光富安全順利出艙。(新華社)

神舟13號3航天員 須醫學隔離面臨老得快

2022-04-17 02:30
男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00

超人氣

更多 >
普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議
「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手
馬克宏勝選 20年來首連任成功的法總統 歐洲鬆了一口氣

馬克宏勝選 20年來首連任成功的法總統 歐洲鬆了一口氣
明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班
紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工