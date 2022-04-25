北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

北京居民25日在北京朝陽區某家超市搶購物資。黃雅慧/攝

北京疫情 升溫，本土確診人數增多，北京市政府24日發布朝陽區14個地區列入封控區與管控區，並規定管控區內居民足不出戶。同時規定朝陽區25日全區進行核酸檢測 。受到疫情防控氛圍影響，許多民眾在24日晚間開始陷入「囤物資」的熱潮。

受到朝陽區疫情升溫，鄰近朝陽區的東城區東直門一帶25日開始，在各人流聚集區域，包括公交樞紐、小區活動空地與商場旁等，開始進行大規模免費核酸檢測，許多民眾在上班前紛紛排隊進行檢測。

東城區25日在公交樞紐也架起免費核酸檢測區域。黃雅慧/攝

另一方面，受到封控、管控區域消息影響，社交平台上傳出北京市民24日開始囤物資。這時，可以感受到上海的封控經驗給了北京居民一些警惕。網上並盛傳一篇上海人的「囤菜指南」，從上海人囤菜經驗、提供給北京居民作為參考，包括食品、日常用品與醫療用品等。也因此，24日堪稱「魔幻一夜」。當晚出現許多幽默橋段，包括「上海人在封控中等物資，北京人在物資中等封控」、「今天晚上是上海人民指揮北京人囤貨的一個晚上」。兩大城市在疫情的封、管控訊息中似乎得到某種共振。

北京居民25日在北京朝陽區某家超市搶購物資。黃雅慧/攝

除網路上各種訊息散發的焦慮外，25日的超市擠滿採購物資的民眾。據記者實地探訪一家位於朝陽區常營一帶的超市，架上米、麵與糧食類商品較快被民眾掃購，但架上還有貨，不至於到空架狀態，而水果類也算充足，同時店家也忙著補貨。現場超市買菜阿姨見狀表示，「估計今天超市人員的工作量要爆表了！」；此外，在東城區東四十條一帶一家超市也呈現人頭攢動景象，其中葉菜類商品、米麵商品最受青睞，很快空架。

而目前網上超市物資外送也呈現「約滿」狀態，儘管商家顯示有貨，但配送負荷已滿。如果下單，無法如以往在當日幾小時後送達。

正因全城瀰漫囤物資的恐慌，官方紛在25日傍晚出面發聲，比如北京商務局表示，25日起連鎖超市提前半小時營業、晚上延時閉店；而官媒新華社25日也出報導表示，各有關部門正採取措施保障北京生活必需品的民生供應；中媒《新京報評論》也指出，北京自2003年「SARS」之後便建立起完善的物資儲備，因此不必恐慌。但官方頻發聲能否平讓民眾「安心」？仍有待觀察。