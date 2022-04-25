女網賽事暫不返中國 WTA：仍待彭帥事件有個交代

在北京冬奧後，全世界再也沒有見過中國網球明星彭帥。(美聯社)

世界女子職業網球協會（Women's Tennis Association's, WTA）主席賽門（Steve Simon）表示，在彭帥 事件上仍努力尋求解決方案，今年賽事不會重返中國。

路透25日報導，賽門接受播客節目The Tennis Podcast訪問時表示，在彭帥事件上仍致力於尋找解決方案，一個可讓彭帥、中國政府、WTA等3方都能接受的交代。

賽門表示，WTA只是暫停在中國的業務，直到可以達成這個解決方案。希望可以在2023年回到那裡，並且獲得有所進展的交代，如果可以實現這一個目標，那將是世界的勝利。

賽門指出，最近沒有與彭帥進行任何溝通，從北京冬奧 以來，全世界也沒有見過彭帥，「我認為你不會透過逃避問題來改變這個世界，你必須創造改變」。

WTA尚未公布9月美網大滿貫後的2022年賽事日程。賽門說，管理機構將在未來2至3周內公布秋季賽程。

從COVID-19（2019冠狀病毒疾病） 大流行以來，ATP巡迴賽和WTA間出現合作跡象，男子巡迴賽並未從中國撤出，本賽季將在中國舉辦4場比賽。

賽門表態尊重ATP的立場。他說，他們沒有在那裡受到影響的成員，WTA當然願意獲得他們的支持，但不會試圖以任何方式影響他們的決定。

中國網球運動員彭帥去年11月在社交平台上發文指控前中國國務院副總理張高麗性侵 ，但其發文隨後被刪除，彭帥也從公眾視野中消失。WTA去年12月宣布，暫停其在中國所有賽事，預計損失數億美元的轉播費和贊助費。

WTA堅持，必須對彭帥的指控進行正式調查，且要求獲得與彭帥私下會面的機會。

法國體育媒體「團隊報」（L'Equipe）今年2月刊出彭帥專訪，彭帥在訪問中宣布從職業網壇退休，且說從未指控任何人性侵她，也是她自己刪除發文。彭帥後來在北京冬奧上露面。