中國五一假期怎麼過？多地倡導「就地過節」

Omicron疫情下，中國多地近日陸續發文，倡導民眾「五一」假期就地休假。（取自中新網）

在Omicron疫情 肆虐下，中國多地如內蒙古、安徽、河南 等近日陸續發文，倡導民眾「五一」假期就地休假。比如，安徽淮北市23日發出通告指出，倡導市民就地過節休假，盡量減少或避免出行，「五一」假期來淮返淮必須提前2到3天報備，凡不提前報備的，將依法追究責任。

澎湃新聞報導，中國多地近日明確從嚴從緊做好「五一」假期疫情防控工作。25日，內蒙古赤峰市新冠肺炎疫情防控工作指揮部發布通告指出，倡導在市內、市外的廣大市民「五一」期間就地過節休假，非必要不離赤、不返赤，特別是不前往14天內有本土感染者的縣（市、區、旗）和陸路邊境口岸所在縣，減少人員流動，降低旅途感染風險。

赤峰官方認為，全球疫情仍處於大流行階段，中國疫情多點頻發，疫情防控情勢嚴峻複雜，特別是「五一」假期將至，人員流動、聚集將進一步增加疫情傳播風險。

在四川達州市，達州疾控中心24日提倡，「5.1」就地過節，非必要不離達，特別是不前往中高風險地區和涉疫風險地區，降低跨省（區市）人員流動帶來的輸入風險。

山西大同市疫情防控辦也援引專家建議，目前中國疫情點多面廣，結合疫情現狀，「五一」假期非必要不離同，不去中高風險地區和有病例報告的地區旅行，倡導就地過節。對於無疫情的地區有條件出行的人員，也要全程佩戴口罩 ，盡量選擇到空曠的室外活動，在公共場所持續戴口罩、保持安全社交距離，不在密閉場所停留，持續做好個人防護。

河南新鄉市延津縣則於24日明確，民眾「非必要不離延、非必須不出新」，嚴禁跨省流動，更不要前往中國中高風險地區和有本土病例發生的地區。確需外出的，提前向所在村（社區）、城區防控區報備，提前了解目的地的疫情防控政策，做好個人防護；返延後，第一時間主動報告，配合落實核酸檢測等防控措施。

新鄉市外來返延的，提前3天透過「放新辦」平台「返新登記」和「豫事辦」平台「來（返）豫登記」雙系統報備，在抵延第一時間向村、城區防控區或居住飯店報告，配合落實資料查驗和防控措施。