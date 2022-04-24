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北京出現搶買潮 胡錫進：上海倒楣事不會在北京重演

記者陳言喬／綜合報導
北京病例增加引起市民緊張，24日起各超市賣場大增搶買物資群眾。（中新社）
北京病例增加引起市民緊張，24日起各超市賣場大增搶買物資群眾。（中新社）

中國25日通報新增20194本土病例，其中上海19455例。新近增加的是北京，今天又新增19例。為擔心步入上海封城後缺糧缺物資慘狀，北京不少人24日開始搶買物資屯貨。資深媒體人胡錫進稱，同樣的倒楣事不會成批重演在北京。

中國衛健委通報，4月24日0—24時，中國全國本土確診病例2666例（上海2472例，吉林79例，黑龍江26例，北京14例等）。本土無症狀感染者17528例（上海16983例，江西116例，吉林107例，江蘇92例，北京5例等）。

北京連日來已出現多起病例，過去3天新增41例本土感染者，其中以朝陽區26例最多，朝陽區25日起全員核酸檢測。北京官方25日通報又新增19例，呼籲市民近期非必要不出京，宣導就地過節，減少不必要的聚餐聚會。

北京最新一波疫情來勢洶洶，在對疫情封控的預期心理下，北京多家超市24日起出現搶購。尤其是朝陽區的多家超市裡人群大增，許多貨架被一掃而空，雞蛋、新鮮蔬菜和肉品都被搶購。

美團買菜、叮咚買菜等生鮮電商紛紛啟動緊急響應機制，另包括家樂福集團、物美集團24日傍晚也緊急宣布加大肉禽蛋奶及新鮮果蔬等商品供應量，並延長營業時間到最後一位客人，保障商品供應。

不少網友都稱，有了上海封城的前車之鑑，呼籲大家要早點囤貨生活必需品，除了食物，還包括衛生用品、常用藥品、消毒液等。

人在北京朝陽區的環球時報前總編胡錫進稱，北京一些地區出現搶購潮，非常可以理解，上海的例子在先，囤貨已成一有風吹草動大家的必然反應。但他確信，大多數人都不會經歷「菜盡糧絕」的絕境，上海等地的那些代價不會白付，同樣的倒楣事不會成批重演。

「我還是很願意相信，北京不會整體淪陷的。不是北京人聰明，而是中國人沒那麼笨，我們不會讓同樣的悲劇劇本重演」。

北京部分社區出現病例已被封控。圖為朝陽區松榆里社區被定為高風險地區，全體居民只進...
北京部分社區出現病例已被封控。圖為朝陽區松榆里社區被定為高風險地區，全體居民只進不出，居民排隊進行核酸檢測。（中新社）

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