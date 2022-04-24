上海再增2.1萬本土案例 浦東硬隔離 抗爭四起
上海再增2.1萬例本土病例，較前一日稍減，並再增39人死亡，創單日新高。當局坦言，疫情仍處在高位波動狀態，將堅持動態清零。浦東23日起對封控區實施「硬隔離」，社區外圍起鐵柵欄，引發抗議。中媒並披露，包含浦西的徐匯區、閔行區也對區內很多社區進行「硬隔離」措施。而受疫情封控影響，上海市和廣東省今年首季經濟成長率都放緩，與去年相比，分別只有3.1%和3.3。
上海動態清零 堅持不動搖
中國新增本土21796例，迄今累計確診突破20萬，達20萬654例。上海新增本土21058例，當中2萬237例在隔離管控中發現，其餘821例在相關風險人群排查中發現。上海衛健委副主任趙丹丹昨表示，近期新增陽性感染者數量還是比較多，處於高位波動狀態，主要是部分「建設工地、企業等聚集性疫情有所抬頭」，強調堅持「動態清零」不動搖，推動早日實現社會面清零。
據浦東新區刊發的「關於做好封控區硬隔離工作的通知」，提出六項要求，指封控區與樓棟應作「硬隔離」，且要派保安24小時值守，措施在昨日零時前須完成。網上流傳「硬隔離」設施照片，施工人員載著1車車裝備，在封控區社區居民的門口架起鐵柵欄，使封控區的居民無法下樓。
財新網報導，浦東並非唯一實施「硬隔離」的行政區，包含浦西的徐匯區、閔行區也對區內很多社區進行了「硬隔離」措施。有徐匯區居民說，居住的樓棟因目前天天有陽性病例，居委會22日把樓棟大門用彩鋼板封閉，但鋼板上留了一個小門並未上鎖。
居民擔憂實施「硬隔離」後，樓棟如果發生火災或緊急情況，居委會是否能採取應急措施，保障人身安全。有街鎮工作人員則稱，「硬隔離」措施是為了後續「3區劃分」由社區細化為樓棟進行準備。
疫情防控已衝擊經濟，據上海統計局發布，由於3月受到突發疫情影響，第一季經濟運行「穩中趨緩」。上海首季GDP為人民幣1兆10.25億元(約1546億美元)，比去年同期成長3.1%，但增速比去年同期兩年平均增速下滑了1.6個百分點。另據廣東省統計局發布，第一季廣東GDP總量為2兆8498.79億元(約4402億美元)，年增3.3%。廣東當局坦言「經濟穩步恢復壓力加大」。
北京增21例 網友準備囤貨
北京再增21例本土病例，並增高風險和中風險區各一處，兩地都屬朝陽區潘家園街道。官方表示，北京這輪疫情呈現傳播隱匿、來源不明、發展速度快等特點。22日以來，北京累計增41例感染者，其中朝陽區26例、房山區7例、順義區6例、西城區1例、通州區1例。疫情最嚴重的朝陽區，明天起全區進行常態化核酸檢測。有北京網友說，可能要囤貨了。
臨近上海、9月舉辦亞運的杭州，本土疫情快速增溫。19日爆發至今不到6天，113人染疫。這波疫情為杭州歷次新冠疫情中，傳播速度最快的一次。
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