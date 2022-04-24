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連7天全員核酸 鄭州航空港區「靜態管理」　

記者陳政錄／即時報導
中國本土新冠疫情持續。新華社
中國本土新冠疫情持續。新華社

由於中國本土疫情持續，繼本月中實施交通管控後，富士康鄭州廠所在的河南「鄭州航空港經濟綜合實驗區」（鄭州航空港區）自23日起，連續七天進行全員核酸檢測以及「靜態管理」，但為確保經濟運轉，重點企業仍可憑證點對點通行。

據河南省衛健委24日通報，前一日，全省新增本土新冠肺炎確診病例6例、本土無症狀感染者26例，其中鄭州分別有2例和5例。其中，包括2名在鄭州航空港區學校就讀的學生以及數位區內的公司職員。

為防堵疫情擴散，鄭州航空港區通報，23日起至29日，每日上午6時起對區內全員分批次、分時段進行核酸檢測，所有人員採檢後應及時返回居住地，實行24小時靜態管理，不流動，不聚集。

在此之前，鄭州航空港區已公告，自21日零時起，實施靜態管理，區域範圍為航空港區全域，期間內要求非必要不外出，嚴格封控大交通，包括非必要不進出港區、實行只進不出管控等，結束時間另行通知。

但通知也提到，對於保供企業（民生、防疫、醫護、安全等）、重點企業員工憑工作證或單位證明，點對點通行。

對於鄭州航空港區的封控措施，鴻海集團24日回應指出，「鄭州園區持續配合當地政府防疫工作，目前依然維持正常營運。」

鄭州 檢測 河南

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