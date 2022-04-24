北京再增21本土病例 疫源不明發展速度快

北京民眾排隊進行新冠檢測。(美聯社)

北京 再新增21例COVID-19本土病例，並新增高風險和中風 險地區各一處。官方表示，北京這輪疫情 呈現傳播隱匿、來源不明、發展速度快的特點，必須「嚴防死守，以快制快」。

根據北京青年報app（應用程式），北京市今天透過防疫記者會宣布，23日下午4時至今天下午4時，全市新增本土COVID-19感染者21例，其中確診病例16例、無症狀感染者5例。

自22日以來，北京累計報告41例感染者，涉及5個區，其中朝陽區26例、房山區7例、順義區6例、西城區1例、通州區1例。

北京市即日起有2個社區分別被列為「高風險地區」和「中風險地區」，兩地都屬於朝陽區潘家園街道。

中共北京市委宣傳部對外新聞處長田偉表示，北京這輪疫情呈現「傳播隱匿、來源不明、發展速度快」的特點，必須「嚴防死守，以快制快」。各級各部門各單位要採取最果斷措施，以最快速度管控風險、流調溯源，堅決阻斷病毒傳播鏈。

他說，要以街鄉為單位，組織好區域核酸檢測，並視情況擴大檢測範圍，加強統籌調度，加強封（管）控區居民服務保障，生活物資要供應充足。封（管）控區要減少人員流動，防止風險外溢。

初步疫調結果顯示，目前北京疫情已隱匿傳播了1週，短期內出現了多代病例，提示病毒傳播隱匿、速度快，防控難度進一步加大。41例感染者中，近1/4為60歲及以上老年人，老年感染者中未接種新冠疫苗比例達50%。