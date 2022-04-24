上海封城短片「四月之聲」遭刪 作者稱仍正常居家

收錄封控下的上海市民的無奈、憤怒、哭訴等心聲的「四月之聲」被網管刪除，作者Cary24日表示，他人還在家沒被帶走。（取材自YouTube）

記錄上海在疫情封城 下各種次生災害的短片「四月之聲」，4月22日在中國網路熱傳後，該影片被刪除。影片創作者Cary4月24日凌晨透過微信 公眾號報平安，澄清自己沒有被帶走。

「四月之聲」內容剪輯過去3周以來，上海因新冠肺炎疫情封城下各種亂象的對話錄音，長度約6分鐘。儘管這些錄音之前個別在網上都已廣為流傳，但影片以封城下的上海空拍畫面為背景、加上配樂，讓許多觀眾有更強烈的感受。

署名Cary的影片創作者4月24日凌晨在其微信公眾號「永遠的草莓園」說，網上傳聞他被帶走，他不知道謠言是怎麼來的，目前他和家人正常居家，「沒有任何官方人員聯絡過我，以後如果有的話我也會積極配合溝通」。

他說，這則短片22日下午被網路平台隱藏後，他感覺傳播範圍和速度已經超出了正常範圍，「可能觀眾賦予它的意義已經超出它本身的意義」，於是下午15時左右他自己刪除了公眾號的影片。

他說，自己是土生土長的上海人，做這個影片的本意是客觀記錄前段時間上海發生的一些事，也知道在此特殊時期，有很多問題需要大家一起努力和克服，他重申「希望上海早日康復」。

「四月之聲」收錄了疾控中心醫師和市民抱怨防疫政策不合理、居委會向民眾哭訴上級無對策、民眾目擊寵物狗被打死、居民多次集體怒喊「發物資」、方艙醫院條件差以及老先生請求送醫而居委會卻無能為力等錄音。

影片並未有任何評論，採用的錄音片段來自於四月封城以來上海的各種聲音，因此稱為「四月之聲」。影片則以黑白畫面的上海空拍照片為背景。片尾並以上海市政府說「疫情正在緩解」，祝「上海早日康復」結尾。

影片播出後引起廣大迴響，中國網友的接力轉發和網管的刪帖形成一場競賽，網上不斷出現改作，譬如將影片顛倒、字幕鏡像等，企圖以此逃過網管。不過，23日已經無法在微信和微博與搜尋引擎網站找到此片。

針對「四月之聲」遭下架一事，環球時報前總編輯胡錫進23日接連發文指出，「封控久了，上海人有一些怨氣，需要有釋放的管道」，「不要因為某個具體管控措施，讓網民們對此產生懷疑。溝通是金」。

網上另有評論稱，網管禁止了這則影片，這是將此事上升為「輿情事件」的開始。許多人還轉發中國官員在2021年一場記者會中表示的，「中國有14億人民，每個人都有自己的腦袋、自己的思想，每個人也都有在網上表達自己想法和感受的權利」，暗諷官方的迂腐顢頇與雙標。

有評論稱，上一次這種不分城市、只是基於對於受苦百姓的共情之互聯網輿情事件，是2020年年初「發哨子的人」文章（李文亮醫師之死），文章被刪除之後，短時間內微信公眾號上先後出現了日文、英文、繁體字、火星文等多種形式，甚至出現了摩斯密碼版等等。

但「四月之聲」與「發哨子的人」仍有不同，2020年那時疫情不明朗、也沒有疫苗，人們懷念李文亮醫生，甚至將矛頭對準中央政府。

這次的「四月之聲」原先還是停留在對上海防疫亂象之質疑，直到各種刪帖，才又更激化情緒「為什麼不讓老百姓說話」的怨氣。刪除影片，無疑是添上一大把柴火。

網民稱，「時代不同了，為人民服務還不讓人說話，還不如說是為烏紗帽服務」；「不必上升高度，應該體諒上海人民遇到的困難和怨氣」。上海當局的作為太差，才是怨氣所在」。