胡錫進：解放軍海軍實力 已動搖西太平洋美軍地位

央視日前播出新型飛彈（鷹擊21）自055型飛彈驅逐艦上垂直發射瞬間。（取材自央視）

4月23日是中共 73周年的海軍節，最近這一周來，中國官方不斷釋出海軍的建設成果，從海基的高超音速飛彈、新艦與艦載機入列服役，到第三艘航母即將下水。中國媒體人胡錫進稱，解放軍 海軍已有動搖美軍在西太平洋的傳統地位和感覺。

在中共海軍節的前一周，陸續出現海軍的幾個消息，先是官媒播出一枚外形迥異於以往海軍各類飛彈發射視訊開始，這枚飛彈據稱是從解放軍最新型055萬噸驅逐艦（大驅）上垂直發射的鷹擊21，其速度高達音速的6部，是專打大型水面船艦飛彈（航母），消息出來後也引發海內外有關中國海軍反艦彈道飛彈技術進展和裝備情況的猜測。

第二個消息是第二艘075型兩棲攻擊艦「廣西」艦以及第五艘055型飛彈驅逐艦「無錫」艦成軍後的訓練視訊。

第三個消息是22日，中國海軍首部航母主題宣傳片發布之後，片中有關「三胎，安排」的彩蛋明示第三艘中國航空母艦即將到來，解放軍第三艘航母裝備自行研發的電磁彈射最新技術。

中國官媒環球時報前總編胡錫進24日在其個人微博撰文稱，中國將有三個航母戰鬥群，強化實質性的深藍海軍力量。海基鷹擊21與空基鷹擊21、陸基東風21D導彈形成三位一體的「航母殺手」力量，動搖美軍在西太平洋的傳統地位和感覺。

他說，中國的海軍力量已在西太平洋國家中充分領先，但與美國海軍仍有較大差距。憑藉現有的海軍力量中國仍無力與美國在太平洋、印度 洋爭鋒，但中國反介入／區域拒止能力正在變得空前強大。一旦中美圍繞中國核心利益發生軍事衝突，西太平洋，特別是第一島鏈附近的美國海軍來說將不再有安全可言，這一地區美國的所有軍事目標都將處於解放軍的有效打擊範圍之內，改變西太平洋地緣政治的原有公式。

胡錫進稱，大國之間若有戰事，將是軍事體系之間的比拼。中美的軍事能力都能給對方以重傷，但在西太平洋一帶，中國擊垮對方的能力和意志都是加強版的。在這裡中國的陸基力量將為海軍提供強有力的支持，足以抵消美國海上力量本身構成的優勢。可以說，美國在西太平洋已經沒有僅憑軍事力量壓倒中國的可能。

胡錫進說，中國的航母戰鬥群建設需要更多時間，中國的「航母殺手」導彈力量應該在對美威懾上更多發力，要讓美西方社會瞭解，一旦台海戰爭爆發，距中國1500到2000公里將是美軍介入力量跨不過的「死亡線」，那個範圍之內的任何干預力量都將遭到毀滅。