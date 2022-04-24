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中企屢在美被列下市名單 中官媒：支持企業境外上市

中央社／台北24日電
中國汽車品牌「理想」21日被美國政府列入「預摘牌」名單。（取自微博）
中國汽車品牌「理想」21日被美國政府列入「預摘牌」名單。（取自微博）

美國證券交易委員會（SEC）日前再祭出中企退市風險名單，重挫中概股。中國官媒經濟日報今天刊文喊話，投資者不必過分擔憂，「我國支持各類企業境外上市的態度不會變」。

SEC依據「外國公司問責法」於當地時間21日公布理想汽車、百世集團、貝殼和其他等17家中企列入「預摘牌名單」。這是SEC從今年3月以來第5度公布退市風險中企名單。

由中國國務院主辦直屬官媒經濟日報24日刊文喊話，投資者不必過分擔憂，列入清單的公司是否在未來兩年真正退市，最終取決於中美審計監管合作的進展與結果。

文章指出，這是美國監管部門執行「外國公司問責法」正常程序，進清單並不意味著退市。列入清單的公司是否在未來兩年真正退市，最終取決於中美審計監管合作的進展與結果。

文章表示，中方與美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）正在進行多輪會談，進展順利。在法律層面，中國證監會日前就「關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定」公開徵求意見，為展開聯合檢查等形式的跨境合作提供了制度保障。

這篇文章提到，理性投資者不會聽風就是雨，被極端情緒裹夾。當前國際形勢充滿不確定性，地緣政治緊張局勢進一步加劇全球通脹壓力。從經濟基本面看，中國經濟韌性強，擁有巨大的國內市場，第1季GDP年增4.8%，增速較去年第4季回升，經濟發展基本面長期向好沒有改變。

「我國改革開放的信心和意志不會動搖，將繼續鼓勵更多的外資機構進入中國市場，加強國際金融監管合作」。

文章強調，中概股赴美上市實現了中國企業、新興產業及國際投資者多方共贏，「我國支持各類企業境外上市的態度不會變，中概股問題的妥善解決，符合中美兩國市場發展和全球投資者的共同利益」。

文章另也引述中國證監會副主席方星海在博鰲亞洲論壇2022年會上的發言。方星海於4月21日晚「中國資本市場開放進行時」分論壇上指出，中國將持續擴大高水平對外開放。相信中概股的不確定性會消除，不久將達成合作協議。

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