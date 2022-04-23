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中國不放棄清零 專家：Omicron病死率為流感的7到8倍

記者陳言喬／即時報導
上海87人染疫死亡，死者多數為長者且多未打疫苗，專家稱需提升疫苗接種的效率和可及性。圖為北京派出流動疫苗車，對老人上門接種。（中新社）
上海87人染疫死亡，死者多數為長者且多未打疫苗，專家稱需提升疫苗接種的效率和可及性。圖為北京派出流動疫苗車，對老人上門接種。（中新社）

中國當地時間24日通報新增2萬1796本土病例。官方專家稱Omicron的病死率約為流感的7到8倍，上海這波疫情爆發以來已累計87人死亡。

中國中央衛健委24日通報，4月23日0至24時，中國新增本土病例1566例（上海1401例，吉林60例，黑龍江26例，北京22例等）；新增本土無症狀感染者2萬0230例（上海19657例，吉林154例，江蘇120例等）；新增死亡病例39例，均在上海的本土病例。

中國國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年23日晚間重申動態清零的重要。他說，Omicron的嚴重程度從傳播速度和病死率來看，都遠高於流感，一旦防控放鬆，將造成大量的重症和死亡。

他指出，Omicron的傳播力遠大於流感和此前的COVID-19其他變異株。在沒有防護措施下，一個人平均可以傳播9.5人。全球的流感平均病死率為0.1%，而Omicron的病死率，真實世界數據顯示平均病死率是0.75%左右，約為流感的7到8倍；老年人群特別是80歲以上的老人病死率超過10%，是普通流感的近百倍。

他說，如果大量重症出現，就會反過來擠兌醫療系統，勢必又會造成正常的醫療服務需求得不到滿足，形成惡性循環，最終廣泛影響人們正常的生產生活。

上海這波疫情自4月17日出現3名死亡病例後，累計7天死亡人數已達87人，死者年齡偏高，平均約在80歲左右。

流感 Omicron 疫情

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