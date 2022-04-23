落實「總體國家安全觀」 北京大學成立國家安全學系

北京大學4月23日正式成立「國家安全學系」。（圖／聯合報系資料照片）

北京 大學4月23日正式於國際關係學院下成立「國家安全學系」，宣告「國家安全學」與「國際政治學」、「比較政治學」等學科一齊立足於北大。

據「新華社」報導，「北京大學國家安全學學科建設研討會暨北京大學國際關係學院國家安全學系成立大會」4月23日於北大舉行，北京大學國關學院國家安全學系，是「貫徹和落實總體國家安全觀、構築國家安全人才基礎和夯實國家安全能力建設的重要舉措」。

首任系主任于鐵軍，是北大國關學院法學博士，1968年生於山東，研究領域聚焦於國際關係史、國際政治思想史、東亞國際關係、國際安全與戰略研究、中國國防政策等，他曾受訪指，「總體國家安全觀特別重視人民安全，以人民安全為宗旨。民族偉大復興最後落實到實處，是每個公民的安全，不論是在國內還是國外」。

據「北京大學新聞網」報導，目前北大國關學院已經與北大出版社簽訂《國家安全學導論》教科書出版協議，並積極籌備開設研究生國家安全學專業的新課程；在師資方面，則與現有學科涉及相關領域的教師實行「雙聘」，確保能在最短時間內組建一支「能力突出、學識淵博、團結合作的團隊」。

「總體國家安全觀」是中國國家主席習近平2014年首度提出，强調要走出一條中國特色國家安全道路，據瞭解，中國國務院 學位委員會與教育部 2020年底聯合發布《關於設置「交叉學科」門類、「積體電路科學與工程」和「國家安全學」一級學科的通知》後，在國家安全學科上，目前已經有北京師範大學、吉林大學、西南政法大學、中國國防大學、南京大學、北京大學等校獲批該學科首批「博士學位授權點」。