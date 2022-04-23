中國拋新版「2035」：研究南島語族、建中國氣派考古學

中國官方宣示，2035年要建成「中國氣派考古學」，圖為三星堆青銅面具。（圖／聯合報系資料照片）

中國國家文物局4月22日發布《「十四五」考古工作專項規畫》，當中「重點任務」，包含「研究南島語族起源與擴散」等項目，要「以考古學研究成果推動構建和完善中華文明發展時空框架」。

據中國國家文物局官網消息，這份《規畫》是要「明確新時代中國考古學和考古事業發展的目標任務，努力建設中國特色、中國風格、中國氣派的考古學」，未來考古工作要繼續探索未知、揭示本源，「更好展示中華文明風采，弘揚中華優秀傳統文化，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大貢獻」。

這份《規畫》提出，到2035年，「中國特色、中國風格、中國氣派的考古學基本建成。若干重大歷史問題的考古研究取得關鍵成果，中國特色考古學學科體系、學術體系、話語體系更加成熟」。

在「考古中國重大專案」，《規畫》要求，科學闡釋中國境內人類起源、農業起源、文明起源、中華文明形成、統一多民族國家建立和發展、中華文明在世界文明史中的重要地位等關鍵問題，揭示中華文明多元一體形成與發展過程。

具體而言，「考古中國重大專案」包含夏文化研究、中原地區、海岱地區、河套地區與長江中下游地區文明化進程研究、南島語族起源與擴散研究等項目，此外還有北方旱作農業起源、南方稻作農業形成、一帶一路 相關考古等。

據瞭解，這是中國官方首次針對考古工作編制專項規畫，尤其目標是為了建成「中國特色、中國風格、中國氣派的考古學」，重要性不言而喻。