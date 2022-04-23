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上海居民收到麵粉包裝官網涉黃？警方立案調查

記者林汪靜／即時報導
消息指上海浦東新區居民收到了官方發放的「華統」牌麵粉，但包裝上的官網網址竟然是一家賭博色情網站。（圖／取自搜狐）
消息指上海浦東新區居民收到了官方發放的「華統」牌麵粉，但包裝上的官網網址竟然是一家賭博色情網站。（圖／取自搜狐）

中國社交平台最近流傳一則消息，指出上海浦東新區的居民收到了官方發放的「華統」牌麵粉，但包裝上的官網網址竟然是一家賭博色情網站。對此，麵粉生產企業「山東華統麵業有限公司」表示，公司網站被不法分子篡改成非法賭博色情網站，已第一時間報警，目前警方已立案偵查。

據「上海網絡闢謠」微信公眾號消息指出，山東華統麵業有限公司證實，浦東新區居民收到的麵粉確實為該公司工廠生產，麵粉包裝上的網址是公司官網網址，但由於近期疏於維護，網站被不法分子篡改成非法賭博色情網站。

該公司工作人員表示，公司在22日接到相關反映後，即第一時間報警，目前警方已立案偵查。但由於官方網站是委託第三方公司建立的，服務器並不在公司內，公司目前仍無法改回官網內容，正等候警方處理。

上海闢謠平台查詢公開工商資料發現，山東華統麵業有限公司始建於1994年，營業範圍包含食用農產品初加工、批發、零售等，目前經營狀態正常。

有業界人士指出，網站遭遇「劫持」多半與網站的網路安全管理不善有關。尤其對一些中小型企業，如網站「管理後台」密碼設置過於簡單，網路安全防護不到位，就容易遭到駭客攻擊，導致後台管理權限及域名被劫持的情況。

上述業界人士說，網信部門會對不法網站進行封堵，提醒相關網站負責人發揮主體責任，加強網站的日常維護和防護措施。

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