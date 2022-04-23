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英病患死前505天檢測全陽性 創最長染疫記錄

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上海染疫死亡人數逐日攀升 6天累計達48人

記者林則宏／即時報導
高齡長者是新冠疫情中的高危險族群。圖為上海一名87歲老人日前在志願者協助下進行核酸檢測採樣。新華社
高齡長者是新冠疫情中的高危險族群。圖為上海一名87歲老人日前在志願者協助下進行核酸檢測採樣。新華社

據上海市衛健委通報，上海4月22日又新增本土新冠死亡12例，平均年齡88.2歲，最大年齡99歲。12名患者均合併有嚴重的慢性病，如：高血壓心臟病、中風後遺症、阿茲罕默症、支氣管哮喘等。通報稱，12人死亡的直接原因均為基礎疾病。

自4月17日上海通報出現3例死亡病例以來，截至22日24時，上海本輪疫情已連續六天出現死亡病例，累計死亡共48例。上海市衛健委指出，這48例死亡的直接原因均為基礎疾病導致。

值得注意的是，過去六天，上海新冠死亡人數呈直線上升。17日至22日每天死亡人數分別為：3例、7例、7例、8例、11例、12例。

人民日報社旗下健康時報指出，中國國家衛健委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年日前受訪時就警告，從全球來看，老年人群新冠病死率比普通流感要高出幾十倍，80歲以上老年人甚至高出近百倍。上海是2,500萬人的超大城市，稍有不慎就會對脆弱人群帶來健康損害，必須高度重視。

上海是中國最早進入人口老齡化（1979年）的城市。從戶籍人口來看，上海也是中國老齡化程度最高的城市。截至2020年底，上海市60歲及以上的戶籍老年人口達到533.49萬人，占戶籍總人口的36.1%，被稱為「三人行必有一老」。

梁萬年表示，所有人都可能感染Omicron，對於老年人比重很高的上海而言，若不加以控制、發生大規模感染後，重症人數加起來，將會是一個龐大的數字，並必然影響正常醫療衛生服務需求，會對醫療資源產生擠兌。

截至22日，上海在院治療的新冠確診已達2萬5,010例，其中重型157例，危重型18例。

疫情 高血壓 心臟病

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