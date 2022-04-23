染疫人數大增 上海出現社區、工地、企業群聚疫情

圖為上海移動式核酸檢測車，方便市民進行檢測。路透

上海新冠感染人數明顯彈升，22日新增染疫人數較前一日大增逾5700例。上海市衛健委一級巡視員吳乾渝指出，這與近期社區（特別是老舊小區共用衛生間和廚房等現象普遍存在）、建設工地、企業等聚集性疫情 有關。

吳乾渝在周六上午防疫 記者會上表示，22日，上海新增2736例新冠肺炎本土確診病例和2萬634例本土無症狀感染者。從近階段疫情數據可以看出，當前上海疫情形勢依然嚴峻複雜，新增陽性感染者總量基數大、仍處於高位波動，總體在封控區、管控區、集中隔離點內發現。

吳乾渝指出，22日染疫人數增加幅度較大的區分別為：浦東新區（較前一日增加約3000例）、松江區（較前一日增加約2000例）、寶山區（較前一日增加約1000例）、黃浦區（較前一日增加約800例）、楊浦區（較前一日增加約800例）。

吳乾渝重申，針對社區防控，封控區要嚴格做到「區域封閉、足不出戶」，管控區做到「人不出小區、嚴禁聚集」。針對聚集性疫情較為突出的企業、工地等，將進一步強化單位主體責任，落實封控措施，嚴格落實閉環管理，加強健康監測和人員篩查，做好廠區內的環境清潔消毒，督促員工做好個人防護。

另，針對近期網路傳出數則因家中噴灑酒精消毒導致火災的消息，上海官方雖澄清，相關事件的起火原因均與噴灑酒精無關，但仍提醒上海市民謹慎使用酒精、消毒液。

上海闢謠平台呼籲上海市民，在室內使用酒精時，要避免採用噴灑式消毒。因酒精具有易燃性，噴出來的酒精和空氣混合後，比液體酒精更容易燃燒。60%的酒精閃火點只有23度，在衣服有靜電的情況下更危險。且酒精蒸發速度快，噴灑消毒中，酒精同物體表面接觸時間短，達不到良好的消毒作用。

此外，使用酒精時必須遠離明火和高溫 熱源；禁止用於開關、插座等有火災隱患的地方；若要對電器表面消毒，應先關閉電源，待電器冷卻後再消毒，否則可能引起爆燃。