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連5日走低後 上海染疫人數再度彈升 日增逾2.3萬例

記者林則宏／即時報導
對於眾多長時間居家隔離的上海市民，日常生活所需除自行團購外，相當程度仰賴政府配送。圖為上海崇明生態農業發展公司人員在裝運打包好的蔬菜，準備運往市區。新華社
對於眾多長時間居家隔離的上海市民，日常生活所需除自行團購外，相當程度仰賴政府配送。圖為上海崇明生態農業發展公司人員在裝運打包好的蔬菜，準備運往市區。新華社

上海新冠肺炎疫情一度出現好轉，日增感染人數連續五天下跌，近三日更低於2萬例。不料，上海市衛健委通報22日的染疫人數，又大幅彈升至2萬3370例，較前一日大增逾5700例。

根據通報，22日，上海新增本土新冠肺炎確診病例2736例、無症狀感染者2萬634例。其中不在隔離管控人員中發現的「社會面感染」仍有218例，較前一日略微減少。

此外，當日上海還新增本土死亡12例，平均年齡88.2歲，最大年齡99歲。12位患者均有嚴重慢性病，死亡的直接原因均為基礎疾病。

上海這波疫情累計本土確診3萬7408例，目前在院治療2萬5010例，其中重型157例，危重型18例。累計死亡已達48例。

上海民眾長時間被居家隔離，早前面臨食物等物資短缺，如今又傳出政府配送的食物出現腐敗、過期、劣質，甚至還有各種生產商不明的山寨食品，進一步激起民怨。

對此，上海市紀律檢查委員會22日公告，將對保供物資採購發放開展專項監督檢查，強調對相關違法行為將「發現一起查處一起」，並加強與公安機關的行刑銜接，加大涉疫刑事犯罪打擊力度。

上海市紀律檢查委員會稱，將同時重點關注保供物資採購、管理、發放背後有無收受回扣、「吃拿卡要」等利益輸送行為，有無隨意採購、延誤發放等失職瀆職行為。一經發現將堅持「從嚴從快」原則，依規依紀依法追究相關黨員幹部、公職人員的紀法責任。

目前仍在上海調研指導防疫工作的中國國務院副總理孫春蘭表示，上海疫情形勢依然嚴峻複雜，新增陽性感染者總量位居高位。她要求，嚴防大型企業、建築工地、集貿市場、養老院等發生聚集性疫情，對物流、外賣等重點流動人群嚴格閉環管理，保障復工復產和城市核心功能的正常運行。

疫情 新冠肺炎 國務院

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