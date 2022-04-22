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上海9大行動 拚社會面清零

記者廖士鋒／綜合報導
上海22日開展社會面清零攻堅九大行動。圖為醫護人員在靜安區為居民核酸檢測採樣。（中新社）
上海22日開展社會面清零攻堅九大行動。圖為醫護人員在靜安區為居民核酸檢測採樣。（中新社）

上海新增染疫人數已連5日下降，上海市衛健委22日通報，新增本土新冠確診病例1931例、無症狀感染者1萬5698例，另新增本土死亡11例、重症22例。這波疫情以來，上海累計染疫死亡已達36例，重症184例，染病個案逾44萬例。

儘管執行嚴格的封控防疫措施已將近1個月，上海疫情至今仍未出現明顯轉折。上海21日深夜宣布，從22日起全市開展「社會面清零攻堅9大行動」，力爭早日全市實現社會面清零。9大行動分別為「社區管控行動」、「檢測篩查行動」、「流調排查行動」、「轉運隔離行動」、「騰換擴容行動」、「中醫藥干預行動」、「清潔消毒行動」、「拔點行動」、「防外溢行動」。

上海市官微「上海發布」稱，根據9大行動的部署，上海將開展社區管控行動，最大限度減少人員流動聚集。封控區嚴格實施「足不出戶、服務上門」；管控區嚴格實施「人不出小區（單位），錯峰取物」；防範區嚴格實行「個人防護，嚴禁聚集」，人員不得流動到封控區和管控區。

此外，上海22日起將採分區分級檢測推進模式，對封控區每天開展一輪核酸篩查；對管控區採「3天抗原（快篩）＋2天核酸」組合篩查；對防範區採「4天抗原＋1天核酸」組合篩查。

不過，對民眾最關心的上海何時能解封，上海官方仍未給明確答案。針對全市性的封控還會持續多久？上海官方強調要先實現「社會面清零」，才可根據封控區、管控區與防範區各自要求，逐步、分批、有序開放社會面人員流動和生產生活，直至完全恢復常態。

而上海基層發放的物資出現劣質肉、食物腐爛情況引發民怨，上海市紀委、監委將展開對保供物資採購發放的專項監督檢查，嚴防「大禮包腐敗」。

此前，為降低疫情對經濟的衝擊，上海發布重點企業白名單。上海市副市長張為22日指出，在666家重點企業「白名單」中，已有7成企業復工復產。

疫情 檢測 復工

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