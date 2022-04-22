北京深夜公布新增14染疫者 「五一」假期面臨大考

圖為北京為一處出現確診者的社區居民進行核酸檢測。 中新社

中國本土疫情 持續蔓延，北京 原本21日24時全市均降為低風險，但22日疫情再傳變化。北京市疾控中心副主任龐星火22日晚間表示，22日16時至22時，北京新增本土新冠肺炎 病毒感染者4例，均為確診病例；朝陽區2例、順義區2例。另有1例核酸復核陽性人員及9例核酸初篩陽性人員。

據中新社報導，北京市新冠肺炎疫情防控工作小組於22日22時30分舉行第311場新聞發布會上，龐星火作上述表示。

龐星火稱，經初步流調，涉及京郊老年旅遊團、裝修人員及在校學生。22日通報的感染者活動範圍廣，且涉及多個人員密集場所，初步判斷未來傳播風險高。北京市政府並提醒，有參加相關旅行團與家中有裝修的人主動報備。

龐星火指出，當前北京市疫情防控形勢嚴峻複雜，要繼續堅持「動態清零」總方針不動搖，嚴格落實屬地、部門、單位和個人「四方責任」，立足早發現、早報告、早隔離、早治療，快速開展風險人員及物品排查，盡快阻斷疫情傳播風險。

面對即將而來的五一假期，北京官方提倡非必要不出京，倡導就地過節。北京市政府發言人徐和建在22日記者會表示，五一假期前後，人員流動性增加，對北京疫情防控是一場大考。