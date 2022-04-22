中共20大人事布局 河北、四川一把手換人

倪岳峰曾任福建省委副書記，如今擔任河北省委書記。（圖／本報系資料照片）

中共 20大將於今年下半年舉行，中共中央近期密期調整省部級人事。據新華社披露，中共中央調整河北、四川兩大省的「一把手」，河北省委書記由倪岳峰接任、四川省委書記則由王曉暉接任。

據「新華社」報導，中共中央任命倪岳峰擔任河北省委書記，原省委書記王東峰卸任；王曉暉出任四川省委書記，接替彭清華的職務。

公開資料顯示，倪岳峰生於1964年，是安徽人，早年任合肥工業大學教師、山東省青島市科委主任助理、青島市計委副主任等職。1997年開始，他在海洋環境保護領域工作，先後擔任大陸國家海洋局科技司副司長、司長，海洋環境保護司司長、副局長等職。2011年後，倪岳峰歷任福建省政府副省長、省紀委書記、福州市委書記，省委副書記等職。2017年調回北京 ，任海關總署副署長，成為正部級官員，2018年3月任海關總署署長。

王曉暉則生於1962年，是吉林人，在吉林大學法學院畢業後一直在中共中宣部工作，歷任宣傳教育局 副處長、處長，政策法規研究室副主任、中宣部副秘書長。2009年起擔任中宣部副部長，並先後同時擔任新聞發言人、中央政策研究室常務副主任等職。2018年出任中宣部分管日常工作的常務副部長、中央文明辦主任、大陸國家電影局局長。

卸任河北省委書記的王東峰，生於1958年，如今年齡為64歲；卸任四川省委書記的彭清華則生於1957年，已65歲。